La FIFA de la razón al Málaga CF en el 'Caso Horta'

Otra buena noticia que llega a las oficinas de La Rosaleda. Tras cobrar los 4 millones por el lío N'Diaye-Ontiveros y asegurarse otros 2 por el traspaso de Iván Jaime al Oporto, el club blanquiazul ha recibido la comunicación de que la FIFA le da la razón en el 'Caso Horta'. Tras el veredicto, el SC Braga debe abonar más de 5,5 millones a la entidad de Martiricos, aunque los portugueses aún tienen la opción de recurrir al TAS.

El Málaga CF reclama lo firmado

En el contrato firmado entre el Málaga CF y el Braga cuando se produjo el traspaso de Ricardo Horta, el club blanquiazul se guardó un alto porcentaje de una futura venta. E incluso quedaba patente que si los portugueses rechazaban una oferta superior a los 5 millones de euros, también estaban obligados a abonar al Málaga su parte correspondiente. El verano pasado, el Benfica intentó, sin éxito, fichar a Horta, pero el Braga rechazó la propuesta. Los dirigentes de Martiricos enviaron la documentación a la FIFA, con la propuesta formal del Benfica, y ahora ha llegado la decisión favorable.

"17 millones era la oferta del Benfica. El procedimiento es ante la cámara de disputas de la FIFA y luego hay una posibilidad de recurso al TAS. Para mí el caso está clarísimo", dijo Kike Pérez. Pues el Málaga CF, tras la decisión de FIFA, tiene derecho a cobrar en torno a un tercio de la cantidad rechazada por el Braga.

Hasta que no termine el proceso, el Málaga CF no puede contar con ese dinero, por lo que no servirá para reforzar la plantilla en estas últimas horas de mercado de fichajes. Lo que sí aportará, una vez se produzca, es una gran liquidez para futuros mercados y seguir estabilizando el club en el apartado económico.