El Málaga CF quiere estirar su racha al máximo. Para ello tendrá que superar un enorme reto: ganar en Linarejos (domingo, 18.00 horas). El conjunto blanquiazul suma tres victorias consecutivas -Atleti B, Atlético Baleares y Recreativo Granada- y ahora buscará dar un nuevo paso adelante que le asiente en los puestos de cabeza en campo del Linares Deportivo. Y no estará solo para intentarlo. Más de 2.000 aficionados blanquiazules estarán en las gradas del estadio arropando a los suyos.

Los de Sergio Pellicer están en línea ascendente. Tras caer en la primera jornada en Castellón (2-1), han logrado ganar tres encuentros de forma consecutiva. 9 puntos de 12 posibles que le hacen estar peleando en los puestos de arriba del grupo II de Primera RFEF. Tampoco anda mal el Linares, que tras un comienzo dubitativo con una derrota y un empate, también llega al choque tras dos triunfos seguidos ante el Real Madrid Castilla en Linarejos (2-1) y la pasada jornada en una plaza tan complicada como es El Arcángel de Córdoba (0-1).

Seis meses imbatido

Los resultados de los últimos meses del equipo jiennense en su estadio dan buena muestra del reto que tiene por delante el conjunto blanquiazul. Entre el final de la pasada campaña y el inicio de este curso, el Linares acumula ya ocho encuentros consecutivos sin caer en su estadio. En total, seis victorias y dos empates que le hacen ser uno de los equipos más temidos cuando juega de local. El dato asusta: seis meses sin perder en Linarejos en partido liguero.

Sergio Pellicer se ha llevado a toda la plantilla a Linares, aunque ya es sabido que Ramón y Haitam aún no están aptos para jugar. Pese a ello, estarán junto a sus compañeros en el intento de asaltar Linarejos. El míster tiene 22 futbolistas disponibles: A. Herrero, Gabilondo, Bilal, Einar, Juande, Juanpe, Loren Zúñiga, D. Larrubia, Kevin Medina, Manu N. Molina, Carlos López, Víctor, Moussa, Genaro, Dioni, Dani Sánchez, Roberto, Nelson Monte, J. Hernández, Dani Lorenzo, Sangalli y Murillo.

Posible once

El míster blanquiazul ya dejó claro que, pese al buen partido jugado la pasada semana ante el Recre Granada, podría haber cambios en el once. Veremos si está jugando al despiste o no, pero lo que está claro es que quiere mantener a todos los jugadores enchufados. Pellicer tiene muchas alternativas, ya lo ha demostrado en las cuatro primeras alineaciones de la temporada. En la portería no hay dudas, seguirá Alfonso Herrero. En defensa, surge la misma que en los últimos choques: Juande o Einar Galilea para acompañar a Nélson Monte. En el centro del campo es donde más opciones tiene el técnico, y todos están haciendo méritos para jugar. En el último encuentro, los elegidos para jugar de inicio fueron Genaro y Luca Sangalli, pero los Dani Lorenzo, Juanpe o Manu Molina también están opositando. Por las bandas y arriba, parece que Larrubia, Kevin, Dioni y Roberto son fijos viendo el nivel que están dando.

La ilusión está desatada por Martiricos. El buen inicio de campaña del Málaga CF ha despertado, más si cabe, a la hinchada blanquiazul. Más de 2.000 aficionados se echarán a la carretera para estar junto a su equipo en Linares. Ojalá el viaje de vuelta sea con sonrisas en la cara y tres puntos más en el zurrón.