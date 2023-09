David Larrubia compareció este jueves en sala de prensa a escasos días de recibir en La Rosaleda al San Fernando. Un canterano que ha regresado este año al Málaga CF, tras su cesión en el Mérida, y que ahora vive "un sueño" y una "oportunidad única" con el objetivo claro de dar el paso hacia delante definitivo.

En ese proceso está siendo clave el técnico blanquiazul. "Pellicer me conoce desde hace muchos años, me hizo debutar en el filial y en el primer equipo. Lo único que me pide es que salga al campo a hacer lo que sé hacer, que mejore la toma de decisiones en campo contrario y la faceta goleadora. Me está dando confianza. Espero seguir trabajando así para ganar minutos".

En ese intento de ganar presencia en el campo destaca su versatilidad. Ante la falta de extremos en banda derecha, Larrubia ha regresado a la posición donde destacó con el Mérida. No obstante, agradece esa libertad de movimiento: "Pellicer me da la confianza para meterme hacia dentro y jugar como un mediapunta más. Es más, es lo que me pide, que me mueva por donde quiera para sorprender a los rivales en esos espacios".

Ahora tendrá una nueva oportunidad, este domingo, de regresar al once titular. "El San Fernando es un equipo muy diferente a los dos filiales que nos hemos enfrentado en La Rosaleda. Va a ser más directo, de segundas jugadas, va a ser un partido muy diferente. Nosotros nos tenemos que centrar en nosotros mismos. Si estamos bien, podemos tener el control y esperamos seguir con la racha", valora el malagueño.

Afición

Lo que está claro es que el papel de la afición está en boca de todos, aún más cuando se ha llegado a los 19.000 abonados. Aunque parece que lo de Linarejos no se le va a olvidar a nadie: "Yo que soy del Málaga CF desde pequeño, no me sorprende. Aunque las cosas vayan mal, la gente no falla, están perdamos o ganemos. Salí suplente en Linares, vi el recibimiento y la grada llena, y se me pusieron los pelos de punta. Es un orgullo que nos sigan a todos lados".

Una cuestión que no solo toca refrendar en los desplazamientos, sino que ahora el objetivo pasa por Martiricos. "Está claro que La Rosaleda es un factor importante, hacerse fuerte en esta categoría en casa es importante", a lo que añadió que el foco no debe cambiar: "Llevamos cuatro partidos seguidos ganando y está claro que las rachas malas van a llegar. Ahí es donde más tranquilos tenemos que estar y demostrar la unión que tenemos en el vestuario".

Renovación

Uno de los temas sobre los que habló también Larrubia fue su renovación, ya que acaba contrato en 2024. Sin embargo, tiene las ideas muy claras: "Todavía no sé nada. A lo mejor han hablado con mi representante, no estoy al tanto. Quiero seguir aquí, estoy cumpliendo un sueño. Si llega esa oferta, la miraremos y buscaremos lo mejor para las dos partes. Está claro que me quiero quedar y seguir", concluyó.