El Málaga CF y La Rosaleda intentarán caminar juntos este jueves, a partir de las 12.00 horas, hacia la sexta victoria de la temporada. El conjunto blanquiazul recibe al Melilla, y lo hará por primera vez en casa en lo que va de temporada en horario matinal, en día festivo, algo que parece haber gustado a la afición boquerona.

Se espera la mejor entrada de la temporada en La Rosaleda. A los 19.000 abonados habituales, hay que sumarle más de 7.000 entradas que se han vendido para el choque. Así las cosas, lo normal, si no fallan los socios, es que Martiricos supere este jueves los 20.000 espectadores con creces y bata el récord de asistencia de la temporada.

El partido, en un principio, estaba fijado para el domingo, pero finalmente se ha adelantado al jueves por la llegada de la Kings League a La Rosaleda este sábado. Al ser un día festivo nacional, el horario a mediodía favorecerá que muchas familias acudan con niños y niñas. Eso ya se ha dejado notar en las taquillas.

La afición blanquiazul vuelve a tener ganas de fútbol y, sobre todo, ganas de Málaga CF. Y mucha culpa de eso la tiene el equipo, que ha firmado un arranque de curso que no muchos esperaban. El equipo dirigido por Sergio Pellicer es segundo, con 16 puntos de 21 posibles, a solo 3 del líder, el Castellón. Los blanquiazules vienen de encadenar cinco victorias consecutivas y un empate en la última jornada en campo del Recreativo de Huelva (1-1). Una racha de seis partidos sin perder que lo convierten en estos momentos en uno de los equipos más fiables del Grupo II de Primera RFEF. Además, cuenta sus partidos en La Rosaleda por victorias: 3 de 3.

El Melilla, por su parte, viene con problemas a nivel clasificatorio. Y eso ha provocado que se empiece a cuestionar la labor de su entrenador, el malagueño Miguel Rivera. Los melillenses son penúltimos en la tabla con solo 3 puntos y todavía no saben lo que es ganar. Sus tres puntos llegaron de tres empates. Sin embargo, ha sufrido derrotas muy ajustadas en partidos que también podrían haber caído de su lado.

Bien hará el Málaga CF en no confiarse si quiere sumar a su casillero un nuevo triunfo que le permita meter presión al Castellón en lo más alto de la clasificación. Para ello, Pellicer quiere a todos enchufados y no permitirá un ápice de relajación. Ni incluso en él mismo, que pese a los dolores que aún tiene tras ser sometido a una intervención quirúrgica, estará sentando en el banquillo local de La Rosaleda comandado a los suyos.

Posible once

Habrá de nuevo cambios en la alineación. El míster aún no ha repetido once en lo que va de campaña. En portería no hay dudas: Alfonso Herrero. En línea defensiva, Jokin Gabilondo y Dani Sánchez estarán por las bandas, mientras que en centro de la defensa hay tres jugadores para dos puestos: Nélson Monte, Juande y Einar Galilea. En el centro del campo, volverá con toda probabilidad Genaro tras ser suplente en Huelva. Su acompañante es una incógnita, aunque Sangalli parte con ventaja. En las bandas pueden repetir Kevin y Larrubia. Y arriba regresará a la titularidad Dioni como acompañante de Roberto.

Tras el choque, el Málaga tendrá 9 días hasta el próximo compromiso, también en La Rosaleda ante el Real Madrid Castilla. Así que mejor irse a este mini parón con una sonrisa y tres puntos más en el zurrón.