Sergio Pellicer, mejorado de sus dolencias, habló en sala de prensa este miércoles, en la previa del encuentro de este jueves frente al Melilla en La Rosaleda. El técnico blanquiazul destacó el buen momento del equipo blanquiazul, pero dejó claro que "hay que seguir con el martillo" para seguir sumando puntos y victorias. "En cualquier momento viene alguien y te pone en el sitio", alertó ante los medios para no pecar de exceso de confianza por jugar frente a un rival de la parte baja de la tabla.

Recuperación de la operación

"Estoy cada vez mejor, aún tengo las grapas y no pudo moverme con facilidad en el banquillo. No puedo hacer muchos esfuerzos. Preparado ya con mucha ilusión para el partido".

Estado de forma del equipo

"Al principio siempre hay dudas e interrogantes, en todos los equipos. Creo que el equipo está en línea ascendente, pero tenemos muchas cosas que mejorar. Hay cosas en las que incidimos durante la semana. Percibo que cada vez hay más unión en el colectivo. Los chicos avanzan a nivel competitivo. Siempre con los pies en el suelo y para mejorar. El otro día tenemos la primera parte controlada, pero sin veneno en la finalización. La segunda parte fue a campo abierto. Estoy satisfecho del rendimiento, tenemos que jugar siempre al límite. Veníamos de cinco victorias. Hay que ir con el gancho y estar pendiente de los detalles".

Rotaciones

"Nos trastoca el tema de los esfuerzos. Hay cambios. Cuando no consigues la victoria, pues este jugador tenía que haber salido antes... No es lo mismo jugar en otro equipo que aquí, requiere un esfuerzo físico y mental mayor. Si hubiésemos jugado de domingo a domingo, podría haber otro plan. Habrá sanciones, lesiones, picos de forma... Tenemos que saber el contexto del partido y el estado de forma de los jugadores. Intentamos sacar el mejor equipo competitivo. Hay veces que choca que algunos no participen de inicio. Intento buscar y hacerles entender a los jugadores que lo importante es la cantidad, no la calidad. Somos un equipo que intenta llevar el peso del partido. Ayer fue el día de la salud mental, hay que trabajarlo. Hay que intentar que los jugadores estén en pico de forma durante el máximo trayecto posible. Para eso entrenan. El verde es el que habla, se habla en el campo".

Rival: UD Melilla

"Contra el San Fernando esperábamos una cosa y fue totalmente diferente. Se van a encontrar un ambiente único. Creo que está siendo el fútbol muy injusto con el Melilla, con su nivel competitivo, con el trabajo de Miguel Rivera. Están perdiendo por pequeños detalles. Compiten bien fuera de su estadio, incluso en Ceuta con un jugador menos. Perdieron en Algeciras en la última jugada. Deberían tener más puntos. Espero un partido en el que nos querrán cortar el ritmo, buscarán el balón parado, las transiciones. Es un equipo con mucha experiencia. Que nadie piense que esto va a ser... El otro día nos faltó adelantarnos en el marcador y cambiar el contexto del partido. Hay que atreverse más, finalizar jugadas... Nos vamos a encontrar un equipo con mucha intensidad a nivel defensivo".

Ansiedad del rival

"A veces prefiero que el equipo rival venga con victoria, cuando ganas, tiendes a relajarte. Van a ser agresivos a nivel defensivo, van a trabajar con sus herramientas. Todo lo que dependa de nosotros... a trabajarlo al máximo".

Parón

"Nos tenemos que preocupar de lo que depende de nosotros. Se ha adelantado el partido, trabajamos para estar al máximo nivel en cada partido. Tengo pensado hacer un partido entre semana para que no se pierda esa tensión".

Lesionados

"Juan la semana que viene empezará a entrenar parcial. A Víctor le queda. Ramón empezará a entrenar alternando. Haitam ha hecho el entrenamiento completo, si va convocado es por tema emocional. La semana que viene puede tener el alta competitiva. El más cercano es Haitam, para el próximo partido si evoluciona bien. Ramón queremos alternarlo con el grupo y readaptador, Juan también. Víctor tendrá que esperar alguna semana más".

Plantilla suficiente

"Lo vamos a ver ahora, este es el mejor examen. Jugar domingo y jueves. Algunos han participado menos y van a tener opciones. Estar 38 jornadas al máximo nivel es complicado, hay que saber gestionarlo".

Balance goleador

"La temporada pasada está olvidada. Hemos conseguido marcar en todos los partidos. Tenemos que generar más situaciones para llevar más. Creo que hay otros jugadores que tienen que dar ese paso. Estos partidos son más abiertos, buscamos partidos más ofensivos, de ida y vuelta. Por la calidad de nuestros jugadores podemos ser mejores. Cualquier golpe que encajamos, el equipo reacciona. Tenemos que seguir insistiendo en las transiciones, concentración a balón parado...".

Kings League

"Tenemos que focalizarnos en lo que dependa de nosotros. Es un show para la ciudad. Significa lo grande que es esta ciudad. Lo único que me ha trastocado es el tema del horario. Ya no podemos hacer nada más, mi foco es preparar el partido. Y luego preparar el del Real Madrid Castilla. Solo nos ha trastocado en jugar dos partidos en cuatro días. Mañana veremos pasión y el sábado será un espectáculo".

Papel del club en el tema Kings League

"Hay que saber entenderlo. Me mantengo en una burbuja, y de lo que no sé, pregunto. Nuestra exigencia va a seguir siendo la misma. Espero que el terreno de juego esté bien para el día del Castilla. Esta ciudad crece a nivel muy grande con todos los eventos que se están haciendo. Hay que encontrar ese punto medio para que no nos hubiera trastocado tanto".

Castellón

"Nos tenemos que focalizar en nosotros mismos. Lo que hagan los rivales... Están en un estado brutal, les sale todo. Esta competición es larga. Nos tenemos que focalizar en nuestro trabajo, no pensar mucho más allá. Tenemos que marcar nuestro camino. No miremos lo que hagan los demás, esa es la clave. Así creceremos más nosotros. Ser fuerte mentalmente, saber lo que nos jugamos cada partido. Habrá partidos donde no podamos conseguir la victoria. No nos podemos relajar. Hay muchos equipos compitiendo bien. Tenemos que seguir puntuando, sumando y estar lo más cerca posible de arriba".

Confianza

"Estamos bien de confianza, pero después del partido tiene que subir. Esa es la clave. El equipo va creciendo, con muchas cosas que mejorar. Sabemos que si no jugamos al límite... La confianza es buena, pero hay que seguir con el martillo. En cualquier momento viene alguien y te pone en el sitio".

Loren Zúñiga

"Solo pueden jugar 11. Es difícil. Estoy contento de su rendimiento. Sale en contextos difíciles. Si hay jugadores que pueden cambiar todo en un segundo, son los delanteros. Tendrá su oportunidad en el once. Necesitamos de todos. Es un examen diario. Estoy contento con todos".