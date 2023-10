Regresó este jueves Sergio Pellicer al banquillo de La Rosaleda para dirigir al Málaga CF en la victoria frente a la UD Mellila (1-0) con una victoria, pero no con las mejores sensaciones futbolísticas. De hecho, es muy consciente y, principalmente, de esos últimos minutos que a punto estuvieron de costar un susto: "Esta segunda parte no la tenemos que hacer porque estaremos muy lejos de lo que queremos", valoró en rueda de prensa.

Segunda parte

"En la segunda parte no hemos estado bien. Se puede dividir dos partes. Hemos hecho los mejores 30 minutos de la temporada más allá del rival ante un equipo con defensa en línea de cinco. Lo hemos hecho muy bien. En la segunda parte, exceptuando lo de Kevin, a partir de ahí hemos dejado que el rival ganase confianza y nos ha faltado tener mucho equilibrio y más tranquilidad. Ser autocríticos, es así. Sobre todo la sensación que tenemos, el esfuerzo era innegociable. Ahora viene esa pregunta de haber jugado domingo y jueves, el tema de las rotaciones por algo era. Hay que trabajarlo más".

Manu Molina y Juanpe

"La primera parte con Manu Molina y Juanpe han hecho lo que les hemos pedido. Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un rival con bloque bajo y líneas juntas. Han cambiado el sistema y había pocos espacios. Cuando podían pensar, filtraban pases por dentro. Los mejores momentos del partido han sido con ellos. Es cierto que en la segunda parte hemos dado un bajón, no creo que por físico, sino por situación mental. Han acabado muertos, pero está claro que tenemos que mejorar. Si al rival le das vida jugando en La Rosaleda y estando por detrás en el marcador… es el partido de sus vidas".

¿Excusas?

"No busco ningún tipo de excusa. Lo digo porque cuando hay cambios es por eso. Para un jugador del Málaga no es lo mismo jugar en La Rosaleda por todo lo que genera en el ambiente, el físico y lo mental. Son procesos con mucha gente joven y nueva. Si hubiésemos jugado de domingo a domingo, no sería la misma alineación. Es el fondo y estoy contento porque es una victoria de sufrimiento, con una mala segunda parte, pero de equipo y jugadores que no participan e intentar enganchar a todo el mundo. Es buscar autocrítica nuestra. Somos el Málaga".

Papel de la afición

"La grada es la clave. Ha visto que su equipo estaba sufriendo y han seguido apoyando. Les doy gracias porque son increíbles. En otra situación en ese contexto de partido, la gente estaría en otra situación. Ha habido momentos de debilidad no dándoles lo que se merecían. En ese aspecto estoy muy tranquilo. Todos somos conscientes de que esto es difícil y es un sufrimiento".

Loren

"Hemos hecho los 30 minutos mejores en juego asociativo con bloque bajo y sin espacios. Roberto, con todos los esfuerzos que hace, es imposible que pueda estar 90 minutos. Ha hecho un partido en un contexto difícil. Si en las acciones que hemos tenido hubiese habido un segundo gol, se hubiesen abierto espacios, es lo que nos ha faltado. Cuando Roberto ha visto el once inicial ha ido a darle un beso. Para mí eso ya es un sentimiento colectivo. Van a tener una acción".

Sensaciones

"Va a haber partidos que jugando así vamos a perder y jugando peor también. Para mí es importante el proceso. Hoy es una victoria sabiendo que esta segunda parte no la tenemos que hacer porque estaremos muy lejos de lo que queremos. Tenemos que seguir insistiendo. No podemos estar a expensas de jugadores, tenemos que ser un grupo. Dioni sabemos que tiene magia dentro del área, pero tienen que aparecer jugadores de segunda línea. Es importante que toda la gente esté enchufada. No podemos depender de un jugador. Tenemos que seguir trabajando en ese aspecto y tener más personalidad en esos momentos cuando el rival aprieta, esa pausa cuando es necesario".

Cerrar partidos

"Tenemos situaciones para cerrarlos, por eso demando hacerlo. En Linares fuimos eficaces, tuvimos muchas menos ocasiones, pero se jugó a lo que nosotros queríamos. Esa es la diferencia. Hoy hemos jugado a lo que queríamos en la primera parte, pero después no".