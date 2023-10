Fiesta, victoria y tres puntos. Incluso sufrimiento. Ese es el gran resumen del sexto triunfo blanquiazul de la temporada ante la UD Melilla (1-0) que regaló Dioni Villalba con un gol para hacer historia ante 24.292 personas este 12 de octubre. Menos mal que el fútbol de siempre tenía frita a esta afición, menos mal. Lo que es seguro es que este Málaga CF continúa dando pasos hacia delante en Primera RFEF con siete encuentros consecutivos sin perder.

Se comió el equipo de Martiricos al Melilla desde el primer segundo del partido, incluso con rotaciones. Cumplieron Pellicer y los jugadores con ese objetivo de morder, presionar y correr porque si no se adelantaron en los primeros 5 minutos fue de puro milagro. La tuvo primero Juanpe en un cabezazo que se fue por arriba. Juande, un minuto después y en otro córner, tuvo la segunda oportunidad, que esta vez sí fue a puerta. Y como no hay dos sin tres, Manu Molina estuvo muy cerca de contactar con un balón en el área solo frente al portero. Lo dicho, de puro milagro el 0-0.

A partir de ahí, se frenó el asedio de cara a la portería de Javi Montoya, pero no la intensidad porque se ganó cada cuerpo a cuerpo. El martirio fue brutal. Kevin y Dani Sánchez por la izquierda, Larrubia y Gabilondo por la derecha, Manu Molina y Loren por el carril central... 0-0 y dando gracias los visitantes.

Gol con historia

Sin embargo, muy pronto iba a cambiar ese resultado. Tanto va al cántaro a la fuente que tenía que llegar más tarde o más temprano el gol. Fue de esos partidos en los que sabías que más pronto o más tarde iba a caer el 1-0. Hasta de tres ocasiones consecutivas gozó el Málaga CF para ponelo. La tuvo Larrubia, intentó rematar Kevin y, a la tercera, quién si no... el máximo goleador, ya en solitario, de la historia de Primera RFEF. Dioni marcó su cuarto gol de la temporada para adelantar al Málaga CF (1-0).

Es más, al minuto tuvo una ocasión para sellar el doblete. Sin embargo, una espectacular parada de Montoya evitó el segundo del malagueño. Lo siguieron buscando los de Pellicer, pero no pudieron traducir ese dominio absoluto en un segundo tanto antes de llegar al descanso. No obstante, el control era incluso asombroso ante un rival muy corto de efectivos.

A sufrir en la segunda mitad

Con el regreso al césped llegó el primer cambio del Málaga CF. Se marchó David Larrubia y entró al campo Dani Lorenzo para darle mayor posesión al equipo. No obstante, el guion no varió porque Kevin tuvo una ocasión de peligro, en la segunda mitad desde la derecha, para poner el 2-0. Lo único que cambió fue que nos dimos cuenta que estaba jugando Alfonso Herrero porque antes del descanso no tocó ni un solo balón.

En ese instante en el que el Melilla subió líneas y los blanquiazules las bajaron -y mucho-, el partido en una fase muy peligrosa que nada bueno hacía presagiar. Ni había claridad arriba ni contundencia abajo. El Málaga CF ahí no tenía nada que ganar. De hecho, se estaba pareciendo todo mucho a la segunda parte del San Fernando, que el propio Pellicer criticó en rueda de prensa, donde el equipo jugó a verlas venir. Herrero tuvo la de cada partido para impedir el 1-1.

La solución, como no podía ser de otra manera, estaba en los cambios. Entraron Roberto -como un auténtico héroe-, Genaro y Sangalli por Loren, Manu Molina y Juanpe. Dejó de amenazar en cada llegada el rival, pero tampoco es que nadie se levantara de sus asientos para suspirar por una ocasión blanquiazul. Es más, hubo que hacerlo para dar gracias incluso después de que el linier anulara un gol del Melilla en el 90 en fuera de juego.

Sea como fuere, son tres puntos. Cuando veamos la tabla en mayo no entraremos a criticar cómo fueron. ¿Hay margen de crecimiento? Muchísimo y ese es el gran objetivo que debe afrontar el Málaga CF en estos 9 días de "descanso" hasta recibir al Real Madrid Castilla.