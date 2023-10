El Málaga CF ya tiene toda su atención puesta en el próximo partido ante el Real Madrid Castilla. Las circunstancias acompañan para pensar que va a ser un gran partido en una noche que apunta a ser de nuevo memorable en La Rosaleda. Sin embargo, la preocupación no va a estar en la alineación que propondrá el conjunto blanquiazul o en el potencial de los jóvenes blancos. El gran dolor de cabeza va a ser el césped del estadio.

Durante las últimas semanas se ha visto cómo el césped ha dejado de estar en condiciones envidiables. Ante el Melilla, por ejemplo, algunas zonas del campo estaban más visiblemente afectadas que otras y ahí se centran todos los nervios de Sergio Pellicer. Las condiciones del terreno de juego tienen un gran impacto en la probabilidad de lesiones de los jugadores, algo en lo que nadie quiere pensar ahora mismo, pero que no hay que descartar.

Impacto de la Kings Cup

El club, de hecho, se encuentra muy próximo a cambiar el césped tras la temporada de calor. No obstante, lo que no ha mejorado la situación ha sido el paso de la Kings y la Queens Cup. La competición de Gerard Piqué jugó este fin de semana en La Rosaleda cuatro partidos con una duración total 160 minutos -sin contar los penaltis del final- de fútbol con especial atención al centro del campo, pues las áreas no se tocaron al redimensionar el campo a fútbol 7.

Ahora bien, podría haber sido peor si el escenario, como sí ocurrió en Barcelona y Madrid, hubiese estado en pleno terreno de juego, pero la gran novedad en la Kings Cup fueron los carritos de gol que cruzaron el campo, algo que sin duda no benefició en absoluto las condiciones del verde.

El no de la RFEF

El club malagueño, sabedor de todo lo que iba a ocurrir -como así ha sucedido-, ya le planteó tanto al Real Madrid Castilla como a la RFEF que la jornada 9 se jugase en el Alfredo Di Stefano y no en La Rosaleda. El club blanco no puso ningún impedimento, sino que fue el primer partidario. Quien sí lo hizo, de hecho, fue la federación.

En Las Rozas se negaron rotundamente a un posible cambio para «no alterar la competición». Si el Málaga CF se hubiese trasladado ahora a la capital, el último partido de la temporada regular entre ambos conjuntos se jugaría en la Costa del Sol. Así, los de Martiricos tendrían que afrontar los dos últimos encuentros del curso, quizás los más importantes, en casa y era algo a evitar por parte de la Federación para no desvirtuar la lucha final.

Sea como fuere, estas son las condiciones. Ojalá podamos hablar después de cuestiones futbolísticas y no del césped.