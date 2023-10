A tan solo dos jornadas de regresar al césped de La Rosaleda frente al Real Madrid Castilla, Kevin compareció en rueda de prensa. El extremo del Málaga CF destacó su estado de forma, la confianza que le presta Sergio Pellicer y el aprendizaje realizado en Portugal, donde salió el pasado curso como cedido tras una primera temporada de despegue en Martiricos.

Momento de forma

La verdad es que sí, estamos haciendo un inicio de temporada muy bueno, esperemos seguir así. Por mi parte, estoy en un buen estado de forma, aunque pienso que puedo hacerlo mejor.

Experiencia en Portugal

Salir de casa siempre es duro, me ha ayudado tanto personalmente como futbolísticamente. El fútbol es muy diferente y al salir me di cuenta de que siempre quieres volver a casa. Ahora estoy donde quiero estar.

Aportar al equipo

Yo quiero dar lo máximo de mí, ayudar al equipo en todo lo que pueda y siempre con una sonrisa, y muy feliz.

Goles

El tema de marcar, he dado varios palos en los últimos partidos. Cuando estuve en Segunda di otros cinco o seis. Espero seguir así.

Relación con Pellicer

Yo me siento muy cómodo. Pellicer me pide que sea yo, que tenga confianza. Que cuando esté yo, en ataque, que me la juegue. Que sea intenso, que trabaje mucho en defensa y que ayude al equipo.

Banda izquierda

Jugar a pierna cambiada es mi fuerte, pienso. También salgo hacia fuera, pero la izquierda siempre me cuesta un poco más, por eso voy hacia dentro.

Loren

A Loren lo vi muy bien, con muchas ganas y mucha dedicación, que es lo que demuestra siempre en los entrenamientos. Hay una competición muy sana entre todos.

Próximo rival

Ya sabemos todos que es el Real Madrid Castilla. Es un equipo muy bueno, pero nosotros tenemos nuestras herramientas para frenarlos.

Faltas de los rivales

Al final mi juego es de desequilibrio, de 1 contra 1, de jugármela. Para mí es lo normal, lo llevo bien.

Primera RFEF

Ya lo estáis viendo. Es una categoría muy difícil, muy dura. Nosotros estamos trabajando para llevarlo lo mejor posible.