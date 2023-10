«Quiero dejar una huella muy importante en este club»

El Málaga CF está siendo el equipo del Grupo II de Primera RFEF que menos goles ha encajado hasta el momento. Precisamente, era el gran debe del club a la hora de reconstruir la plantilla después de varios años con muchos problemas atrás. Sin embargo, no solo se ha hecho bien, sino que se ha construido una muralla infranqueable atrás. Es trabajo de muchos, pero resulta innegable que Nélson Monte está siendo un jugador fundamental. El central portugués hace repaso en La Opinión de Málaga de este inicio de temporada.

Antes de nada, vaya semana de noticias con las lesiones.

Una mala racha, no estamos teniendo suerte ahora mismo en ese apartado.

Pese a todo, siete partidos consecutivos sin conocer la derrota. Un comienzo de liga inmejorable.

Es consecuencia del trabajo que estamos haciendo entre todos. Cuanto más tiempo dure esta racha, mejor para el equipo. Sabemos que no es fácil, no es fácil nunca ganar un partido. Da igual con quien vayamos a jugar. Sabemos que si trabajamos bien, el éxito va a llegar.

¿Se imaginaba esta racha después del primer encuentro en Castellón?

Sabíamos que si trabajábamos bien, estaríamos más cerca de ganar al Atlético de Madrid B porque nosotros no pensamos que vamos a ganar 8 ó 10 partidos seguidos. Trabajamos para ganar el partido del fin de semana. La verdad que el partido de Castellón lo podríamos haber empatado. El equipo estaba bien, pero perdimos. Al partido siguiente nos tocó hacerlo bien para ganarle al Atleti y después en Baleares. Semana a semana.

¿Qué es lo que mejor está haciendo este Málaga CF?

El ambiente que tenemos en el vestuario es buenísimo. Tenemos la mentalidad de que sabemos que tenemos que trabajar al máximo y bien todos los días para ganar un partido. El día que no estemos bien, que no entrenemos bien por alguna cosa, estaremos seguros de que no estamos haciendo el trabajo correcto y suficiente para ganar.

El Málaga CF es ahora mismo el equipo que menos goles ha encajado del Grupo 2. Como central, ¿cómo se siente?

Orgulloso, pero no es un trabajo solo del defensa o del portero, es cuestión de todo el equipo, de los jugadores que juegan y también de los que no. Nosotros trabajamos bien toda la semana para centrarnos en eso, pero queremos más.

El equipo ha conseguido crear un bloque muy compacto atrás con Alfonso Herrero, Juande, Einar, Genaro, los laterales y usted.

Sí, la verdad es que sí, pero el primer defensor del equipo es el punta. Roberto, Loren o Dioni, da igual el que esté. El trabajo que hacen es mejor para mí porque nosotros jugamos con muchos balones arriba. Tenemos un bloque defensivo bien conformado, pero no solo la defensa, es todo el equipo.

Por cierto, baja importante la de Juande.

Sí, Moussa ahora también ha caído y estaba haciendo un buen trabajo. Juande es de nuestros capitanes también, es un gran jugador. Ha sido muy mala suerte para él. Nos toca trabajar por él y por otros compañeros que están de baja.

Está siendo un hombre muy importante para mantener la portería a cero en los últimos minutos. ¿Cómo está siendo gestionar las segundas partes?

Sabemos que no vamos a ganar los partidos con facilidad, ningún equipo lo ha hecho. Así que tenemos que estar preparados para sufrir. La verdad que con Melilla y San Fernando podríamos haber estado en el primer tiempo ganando 2-0 o 3-0. Si no haces el segundo gol, te toca sufrir. Es cuestión de trabajo y mentalidad. Hay que estar ahí para defender bien. No jugamos solos, es así. Nos toca atacar en unos momentos y defender en otros.

A excepción de esos 45 minutos ante el Castellón, lo ha jugado absolutamente todo. Cuenta con la confianza plena del entrenador...

Es muy importante para mí, también la de los compañeros y la afición. Lo que me da más confianza es mi trabajo. Lo doy todo para estar bien durante cada partido.

¿Qué le pide Pellicer que haga sobre el campo?

No me pide diferente de lo que le pide al resto de centrales, me pide que haga lo que sé, que demuestre mi experiencia, mi ética de trabajo.

Han tenido el fin de semana libre tras adelantar el partido del Melilla. ¿Les ha venido bien el descanso o es partidario de mantener el ritmo de competición?

Ha estado bien este tiempo de descanso para recargar energías. Jugamos también contra el Recreativo de Huelva el domingo y el jueves ante el Melilla. El equipo está muy bien físicamente. Algunos compañeros han tenido mala suerte con las lesiones, es lo único malo.

¿Ha tenido tiempo para ver a los rivales? Se avecina una gran lucha entre Castellón, Ibiza y Málaga por el liderato.

Sí, la verdad es que están bien. Hay otros equipos también ahí muy cerca de nosotros. Yo me preocupo más del Málaga. Me da igual el resto, están bien, pero nosotros también estamos muy bien. En ocho partidos tenemos un empate y una derrota, el resto lo hemos ganado. Nosotros también tenemos que estar concentrados en nosotros.

En esa concentración que comenta, ¿le resuena mucho la palabra ascenso?

No nos podemos esconder porque representamos un club como es el Málaga. Con este escudo es normal que la gente hable, no podemos esconder el tema del ascenso, pero tenemos que tener la capacidad de cargar con esa mochila y llevar al club a donde se merece.

Ya lleva varios meses en la ciudad. ¿Cómo se encuentran usted y su familia?

Estamos muy bien mi familia y yo. Estoy tranquilo y muy feliz de estar aquí en Málaga.

¿Qué le trajo desde la Primera División de Portugal?

Tuve algunas ofertas para quedarme allí, también de otros países, pero el proyecto que me presentó un club como el Málaga es muy grande, cómo las personas insistieron en me querían aquí... Fue una decisión muy fácil, hoy la volvería a tomar otra vez porque estoy muy feliz. Creo que todos los jugadores de fútbol tienen que estar alguna vez en un club con la grandeza del Málaga.

¿Qué le dijeron los portugueses con los que habló antes de llegar al club?

Todos me hablaron muy bien del club y de la ciudad. Si tenía la oportunidad, no me lo debía pensar dos veces porque es un club que me iba a gustar mucho. Que las personas me iban a hacer sentir que ayudo, no que estaba de vacaciones.

Ha encajado con la afición como pocos futbolistas han hecho. ¿Tiene esa sensación?

A la afición le gusta una persona que les dé trabajo, que les demuestre que está aquí el 100%. La afición me da todo el cariño, mi forma de demostrarlo es con el trabajo. Estoy aquí para darlo todo por el Málaga.

Para el recuerdo queda la imagen de su celebración del gol de Einar frente al Atlético de Madrid B.

No fue nada pensado, fue el momento. Un partido difícil que había que ganar porque veníamos de una derrota en Castellón. Merecimos ganar desde antes, pero fue con un gol en el minuto 90 de Einar. Me da igual si soy yo o es otro compañero. Vivo mucho el fútbol, soy un apasionado de este deporte.

¿Conocía algo de La Rosaleda antes de llegar al Málaga?

Conocía la grandeza del club y la afición. Estuve cuatro meses aquí cerca en Almería, pero también sabía por compañeros en Portugal que habían pasado por aquí. No lo conocía por estar porque nunca había jugado.

Ahora que sí lo está, ¿qué le hace sentir un estadio que se llena más que algunos de Primera y Segunda División?

La pasión que tiene la gente de Málaga hace a este equipo ser diferente de otros. Es una afición diferente. Un club que siempre tiene en casa más de 20.000 personas es un club diferente de otros.

De hecho, la venta de entradas para este sábado ha sido indescriptible desde el primer momento. ¿Qué mensaje le puede mandar a la afición?

Otro partido que tenemos que trabajar juntos. Con el Melilla sentimos que estábamos sufriendo, pero la afición nos llevó a mantener el resultado. El mensaje es que los necesitamos en todos los partidos y que lo vamos a dar todo para que el Málaga CF gane un partido más.

¿Qué objetivo se marca en el Málaga?

Quiero dejar una huella muy importante en este club. Si es con el ascenso, pues mejor.