El Málaga CF y Sergio Pellicer ya están preparados y mentalizados para el complicado encuentro que deberán afrontar este domingo frente al Antequera en El Maulí. El míster blanquiazul tiene máximo respeto por el rival y aseguró que "se han ganado el respeto de la categoría", aunque solo piensa "en ir a ganar". "Vamos a poner el mejor equipo para ganar", dijo cuando fue preguntado por el calendario apretado de los próximos días.

Partido en El Maulí

"Es un partido con aficiones hermanas. Espero que se vea un partido, dentro de esa rivalidad competitiva, con valores del deporte. Con la pureza de lo que realmente es esto. Que gane el mejor. Nuestra idea es ser nosotros mismos. No creo que ellos vayan a cambiar algo, hay equipos que sí han cambiado al jugar contra nosotros. Somos un equipo muy agresivo y que queremos el balón. Somos el Málaga, pero tenemos que ir con humildad y ponernos el casco".

Lesionados

"Luca está mejor, a ver si entrena la semana que viene. Ramón va entrando, poco a poco. Ya está entrenando con el grupo, pero hay que ser cautos. Hay que ir dando pasos. Creo que aún le queda. El objetivo de Ramón es que pueda estar en diciembre para ayudar. Haitam ya ha completado dos semanas. El otro día pensamos en que pudiera participar, pero era un riesgo. Ya está preparado para ayudarnos. Va a ser importante, van a participar casi todos en esta semana".

Calendario apretado

"Vamos a poner el equipo para ganar. No pienso en el miércoles. Es lo que tengo que transmitir. Es un partido importante, tenemos que hacer nuestro camino. Vamos a poner el mejor equipo, y luego las soluciones. Tenemos que ser autocríticos. El otro día hicieron un esfuerzo sublime, ese es el camino. Es innegociable".

Derbi provincial

"También he estado en la otra situación, que el otro equipo tenga menos presión. Se han ganado el respeto de la categoría. Y nosotros, el escudo, el peso del Málaga, la afición... Es nuestra mayor motivación. Cada partido es el máximo exponente, no es fácil jugar en el Málaga. Cada partido es al límite, genera un desgaste brutal. Nos encontramos a un rival en un gran estado de forma. Nosotros tampoco estamos mal".

Presión

"Estoy pensando en competir. Ir a ganar, como contra el Madrid. Es un juego, hay muchos factores. Noto cada semana la presión que tenemos que tener. Intento mantenerme en una burbuja. Hay jugadores del Antequera con un nivel muy alto. Tenemos muchas cosas que mejorar. No tenemos que pensar más allá. Luego puede pasar cualquier cosa. Intento ser positivo, necesitamos el apoyo de todo el mundo. Necesitamos unión y estar más juntos que nunca en momentos delicados".

Generar en ataque

"El otro día fue el partido que más centros sacamos, que más pases dimos en el último tercio. Son cuestiones de eficacia. En Linares no tuvimos tanto y marcamos un gol. Teníamos que atacar en espacios reducidos, creo que habrá otro contexto. Va a haber más espacios. Tenemos que detectarlos. Y cerrarlos para que no nos hagan daño. Es muy importante la gente de segunda línea, se lo digo a ellos. Tienen que aportar. No podemos estar a expensas de dos jugadores. Lo podemos ver en los equipos que más goles llevan. Ojalá tengamos menos situaciones y seamos más eficaces".

Condiciones de El Maulí

"El Antequera intenta jugar. Vamos a trabajar. Son el equipo con más posesión, nosotros el tercero o cuarto. Esto es cuestión de ganar. Tenemos que manejar varios registros. Ellos han variado desde pretemporada. Tenemos que trabajar todos los registros. Ser directos, asociativos, atacar espacios... El otro día ganaron en una transición. El partido dura mucho, habrá muchos minipartidos. Tenemos que ser más eficaces. Somos los dos equipos que menos encajamos".

Eficacia

"No creo que sea mental. Somos de los equipos que menos faltas hacen. Nos están generando en situaciones de transición. El otro día lo vimos con el Castilla. No es un tema mental. Creo que me preocuparía mucho que no tuviéramos situaciones. Son aspectos que tenemos que trabajar".

Falta de creatividad

"Es cierto, pero los datos hay que saber interpretarlos. El otro día llevamos muchas veces la pelota al último tercio. Pero cuando no ocurre nada... Tenemos que saber detectar los espacios para ser más verticales, superar líneas de presión. Todo va de área a área. Tienen que saber tener esa pausa. Alfonso transmite seguridad. Falta esa precisión y ese veneno en esa última toma de decisión donde se marca la diferencia".

Javier Medina

"Está haciendo un trabajo brutal. El equipo se ha ganado el respeto. Primero, porque están ganando partidos. Eso les da una idea, una metodología. Tienen mucha ilusión, mucha hambre. Van a muerte con la idea de juego. Están haciendo una gran temporada".

Ramón Enríquez

"Lo veo muy bien, pero tenemos que dar pasos para que no haya una recaída. Si fuera egoísta estaría forzándolo al máximo, sin importarme la persona. Tiene que estar ya cogiendo la carga, está convencido. Si fuera egoísta, iría convocado. Cuando veamos el paso y que él se vea... Iremos dando pasos, no quiero poner plazos. Nos ha pasado con Juande en años anteriores. Cuando le veamos con esa alegría, adelante y a soltar las cadenas".

Haitam

"Lo veo bien. No sé si va a jugar contra el Antequera, pero seguro que esta semana participa. Hemos recuperado también a Juan. Cuando vienen de una lesión muscular, hay que ir muy cautos. Espero que esta semana va a estar. Tampoco pensemos que va a salir y lo va a hacer todo bien. Ojalá".