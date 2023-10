El Málaga CF comienza este miércoles su participación en la Copa del Rey 2023/24, esta temporada entrando desde el fútbol no profesional. El conjunto blanquiazul se tendrá que desplazar hasta el País Vasco para jugar contra el Barakaldo. Sin embargo, más allá del papel que vaya a desempeñar el equipo, el foco está en otra cuestión muy importante: ¿con qué jugadores lo va a hacer?

El torneo del k.o, tradicionalmente, ha sido la competición de las rotaciones. El momento oportuno de la temporada para dar descanso a los jugadores más cargados y sacar al campo a aquellos que por estado de forma o confianza más lo necesiten. No obstante, si ya de por sí los de Martiricos tienen una plantilla corta, llegan al partido con multitudinaria presencia en la enfermería.

Juande, Moussa, Víctor García, Sangalli, Manu Molina, Izan Merino -sancionado- y Ramón -en el tramo final de su recuperación- no estarán en Barakaldo. Solo para empezar. A todo ello hay que añadir que el equipo viene de jugar un partido importante 72 horas antes en Primera RFEF. Por lo que Sergio Pellicer podría darle la vuelta por completo al once inicial... o no.

Hay futbolistas que podrían tener en la Copa una buena oportunidad para aparecer. El guardameta Carlos López o Bilal en el lateral derecho son futbolistas que podrían tener el miércoles la titularidad para dar relevo a otros compañeros. Otros como Dani Lorenzo, Juan Hernández -viene tras lesión- o Loren podrían salir de inicio también.

Limitaciones reglamentarias

A ellos se podrían unir un buen puñado de canteranos del filial. Eso sí, existen ciertas restricciones en la Copa. El Málaga CF tendrá que plantear siempre una alineación con siete futbolistas de la primera plantilla. Es decir, podrá haber cuatro del filial en el once, pero solo serán seis los que pisen el césped durante el partido.

¿Con qué jugadores de La Academia podría contar el técnico blanquiazul para el encuentro? Antonio Cordero -ya debutó ante el Atleti B-, Jesús Martín, Rafa o el propio Murillo -presente este domingo en los minutos finales contra el Antequera- podrían ser algunas de las apuestas con las que podría contar Pellicer ante el Barakaldo. La baja sensible aquí es Izan Merino, quien podría ser un pilar en el centro del campo.

¿Es la Copa una prioridad?

Eso sí, todas esas respuestas van a venir precedidas de la incógnita más importante. Lo cierto es que los objetivos del Málaga CF en la Copa del Rey han estado cada temporada a debate. Lo han hecho cuando estaba en el fútbol profesional y ahora aún más. ¿Es esta competición una prioridad? ¿Debe plantear Pellicer un once de garantías o debe rotar a todos los jugadores?

Está claro que los Dioni, Roberto, Jokin Gabilondo y alguno de los centrales son candidatos a estar en el banquillo. Incluso alguno se podría quedar en Málaga CF. Sin embargo, lo que parece claro es que el equipo debe dar sí o sí la cara en esta primera ronda ante un equipo de menor categoría. Si el club quiere recibir a algún Primera o Segunda este es el único camino. Así que es el momento de decidir, teniendo claro que no es el año de tomar riesgos.