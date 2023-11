Sergio Pellicer volvió a comparecer ante los medios, en este caso para analizar la situación del Málaga CF a dos días del partido frente al Córdoba en La Rosaleda. El técnico blanquiazul dijo que debe "estar preparado hasta el utillero" ante la plaga de lesiones que vive el equipo en posiciones concretas. Sobre el partido, el míster consdieró a los blanquiverdes como "un rival de los mejores de la categoría".

Lesionados

"Nos viene todo en la misma posición, esto es fútbol. Lo vamos a afrontar con una sonrisa. Estoy contento con el trabajo del grupo. Aparecerán oportunidades a jugadores para participar en posiciones donde no están tan acostumbrados. Poco a poco iremos incorporando. Veremos a Ramón y Víctor en el entrenamiento de mañana. Juanpe es un contratiempo en la posición. Hay que ser positivos y buscar soluciones".

Unión del grupo

"Esto es fútbol, el deporte más agresivo que hay. Nuestra forma de exigir y trabajar es esta. Vino también el tema de adelantar partidos, cambio de césped, no es excusa... De puertas para dentro estamos trabajando muy bien. El cuerpo técnico es el más exigente de muchos años, no por mí. Cada vez somos menos, pero el trabajo que están haciendo es brutal. Venimos de ganar un partido duro en Antequera, de la alegría e ilusión que vi en la Copa. Me transmiten mucha ilusión. Al equipo no se le puede pedir más esfuerzo y sacrificio. Hacía tiempo que no se veía un equipo tan entregado a la causa".

Nélson Monte y Sangalli

"Soy positivo, creo que Nelson Monte va a estar. Hay que transmitir energía positiva. Mañana voy a preparar el tema del entrenamiento. Soy positivo de tenerlo. Luca Sangalli empezará la semana que viene. Cada uno tiene un problema diferente. Hubo varios jugadores que corrieron más de 15 kilómetros, demuestra la capacidad de motivación, esfuerzo y sacrificio".

Grupo preparado

"Para eso está el tema motivacional de cada uno. Está en la exigencia de cada uno. Somos fabricantes de ilusiones de la gente. Lo ideal para un entrenador es que haya dos sanos por puesto. Veo jugadores como Dani Sánchez o Murillo que están compitiendo muy bien. Es lo que trastoca los partidos en mitad de la semana, ya estamos enfocados en el siguiente".

Centro del campo en cuadro

"David (Larrubia) es una posibilidad, está claro. Sabéis la plantilla que hay. Solo tenemos a Genaro y Dani Lorenzo. Rafa está lesionado, Izan con la selección. Recio iba a entrar con nosotros y se lesionó, y fue Santaella. Son situaciones. Tiene que estar preparado hasta el utillero".

Córdoba CF

"Es un partido ante un rival de los mejores de la categoría. Tuvo un principio dubitativo. Es parecido a nosotros en la presión y tiene una propuesta atractiva. Arriba tienen gente interesante. Vamos a manejar diferentes registros. Cuando perdamos la pelota hay que cambiar rápido el chip. Somos parecidos en varios aspectos".

Mentalidad ganadora

"Ganar te activa y te ayuda a ganar. La gente que pudo estar en Barakaldo vio la ilusión y alegría de la Copa. El penalti que marca Dani Lorenzo tiene una reacción que demuestra que el grupo está muy unido. La afición siempre está ahí, otra vez estará el estadio casi a rebosar. Los resultados no pueden alterarnos".