Sergio Pellicer no pudo sentarse en el banquillo, por la postrera expulsión en Antequera, pero sí que ofreció la habitual rueda de prensa tras concluir el encuentro ante el Córdoba en La Rosaleda (1-1). Subrayó ante todo el esfuerzo de sus futbolistas: "No hemos tenido un buen día, pero he felicitado a los jugadores", alegó.

Tras expresar que sobre todo faltó energía durante la primera parte en la salida de balón, de manera que se concedieron demasiadas facilidades para que los rivales corrieran, fijó la clave del encuentro en la parada de Alfonso Herrero en los últimos instantes y la igualada posterior materializada por Haitam. "Los chicos no son máquinas. Nos hemos enfrentado a uno de los mejores equipo de la categoría y, aunque el punto no nos satisface, tenemos que quedarnos con el alma que hemos puesto. Con uno menos, hemos ido con más corazón que cabeza". Reconoció asimismo que, sin acierto en muchas fases del choque, "la única manera de romper el partido era desordenándolo". El técnico castellonense no quiso escudarse en la acumulación de lesiones, que de cara al partido en Ibiza, condicionará el juego. Abundó en la calidad del cuadro cordobesista y en la afición de un Málaga CF que ha ayudado "en momentos muy difíciles". Y, respecto a la elección del momento en el que realizar los cambios, preguntado por este aspecto, se remitió a que cualquiera puede optar a sacarse el carné de entrenador para poder cuestionar la idoneidad de cada decisión en esa parcela. Pellicer teme que el mensaje de euforia se contagie entre los jugadores. "Estamos ahí, pero hay varios equipos que lo están haciendo mejor que nosotros. Pero cuestiones como los problemas con las lesiones nos van a pasar a todos. Esto es muy largo y muy difícil", quiso puntualizar. "Yo estoy centrado en sacar el máximo rendimiento de los chicos. Y valientes son, los más valientes que hay. Esta vez no estaban contentos, después del partido, pero estaban reventados y tenemos que valorar lo que están haciendo, incluso en un partido malo", remató. En ciertas fases del duelo, el entrenador del Málaga CF reconoció que se había abusado del envío en largo, de manera que en la segunda parte se quiso buscar más "las zonas intermedias". Como en anteriores análisis, para el castellonense lo importante es "competir en cada partido y estar lo más alto posible. En esta categoría no se gana con el escudo, como podéis ver en ambos gruos. Nos equivocamos si miramos la posición a estas alturas". "La afición nos ha ganado un punto. A partir de ahí tenemos que ser muy exigentes con nosotros mismos, sin olvidar que somos personas. Aún no estando acertados, los chicos han ido a por el partido. De una forma más desordenada, sí. El otro día hicimos un partido muy competo y hoy no. Ahora toca preparar la semana de cara a Ibiza y el planteamiento es prepararlo con optimismo", concluyó el propio téncico.