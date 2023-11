Sergio Pellicer compareció en rueda de prensa y no escondió la importancia del partido de este domingo frente al Ibiza en Can Misses: "Es el más importante, pero queda mucho". El entrenador blanquiazul es consciente de que su equipo tendrá que afrontar una cita muy complicada con muchas bajas, pero no quiere que sea una excusa: "Confío en que vamos a competir, vamos con la idea de conseguir la victoria".

Estado de los jugadores lesionados "Quiero agradecer a Víctor y Moussa que han forzado esta semana y si no pasa nada mañana espero que puedan estar. Pienso que la semana que viene pueda tener alguna buena noticia. Kevin ha estado mejor. Mañana (sábado) será la prueba final, hicimos un entrenamiento muy parecido a un partido. Veremos si remiten las molestias y puede estar. Necesitamos de todos, queda mucho. Sin asumir riesgo de lesión, necesitamos de todos para acometer el plan de partido". Panorama complicado para Ibiza "Es uno de los partidos más importantes. El primer partido fue en Castellón, no sabíamos el nivel de la competición. El Córdoba también va a estar. Hay otros equipos empujando. Creo que somos un equipo muy fuerte en el centro del campo y se nos han acumulado las lesiones. Larrubia puede participar. Izan está con la selección. En Antequera también fuimos con muchas bajas. Esto es un casting, ahora tienen que aparecer otros jugadores, confío en que vamos a competir y vamos con la idea de conseguir la victoria. Con nuestro plan de partido para restar sus virtudes, encontrar nuestra idea de juego. A nivel defensivo, tenemos que tener la solidez de Antequera y evitar esos malos minutos contra el Córdoba". Forma de jugar "Tenemos varias estructuras. A la hora de apretar estamos en 4-4-2. En ataque a veces hacemos salida de tres. Tenemos que buscar soluciones. Hay estructuras diferentes para atacar y defender, el rival también nos marca el contexto. Vamos a intentar contrarrestar y en ataque dar un paso más hacia adelante". Pareja de Nélson Monte "Tenemos a Moussa, irá convocado Recio. En el filial también andan justos, pero es un partido muy importante, nos los tenemos que llevar por lo que pueda pasar. También tenemos a Murillo. En el centro del campo está Genaro con Dani o David Larrubia. Es un mes para hacernos más fuertes. Lo tenemos que gestionar de la mejor manera". Resultados "Hemos perdido solo el primer partido. La exigencia nos lleva a ganar y ganar. Creo que los resultados son buenos. Tenemos que ser más constantes durante los 90 minutos. Hay partidos donde no somos regulares. Tenemos que mejorarlo. El otro día lo vimos, sin estar bien volvimos el partido loco, empatamos y lo intentamos con un jugador menos. Sabemos que tenemos que mejorar mucho". Preparación mental del partido "Es un partido de alta tensión. También el rival lo sabe. Vamos a tener seguro a alguien allí con la camiseta del Málaga. Los jugadores están dando pasos, sobre todo los jóvenes. Nos queda mucho recorrido. Lo más importante es mantener la regularidad. La rebeldía de los jóvenes a veces nos hace ser imprevisibles. A veces podemos pecar también de eso. Esa experiencia la tienen que coger y la están cogiendo". Exmalaguistas en el Ibiza "Es normal que haya una motivación extra. Alberto es un jugador que lo ha vivido, es malaguista. Lo ha sufrido aquí. Javi fue un profesional, competía cada día al máximo. Gallar es un jugador de talento puro, solo necesita una acción. Me preocupa lo de la ley de los ex. Espero que estemos bien. Que los jugadores que tengan que aparecer den rendimiento. Con Alberto tengo una relación especial, creo que hay momentos en que algunos jugadores sufren el doble, era un buen momento para que Alberto siguiera su camino. Son resultados y estados de forma. Es malaguista". Plan de partido "Nosotros no podemos cambiar nuestra idea. Tenemos que mejorar la constancia en el ritmo del partido. Tenemos la idea de apretar arriba, quitarles el balón y manejar los contextos del partido. En Antequera decidimos defender más atrás para aprovechar los espacios. Queremos buscar sus grietas y aprovecharlas". Importancia del partido "Es un partido señalado. Sabemos que es un rival directo. Está por delante de nosotros. La clasificación está ahí. Castellón e Ibiza son rivales directos. Es el más importante, pero queda mucho. Es importante por el rival, es un partido señalado. Llevamos 10 jornadas invictos, queremos seguir invictos pero ganando, no con un empate. Tenemos que dar un pasito más. Nos lo va a requerir la exigencia del partido".