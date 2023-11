Kevin Medina no llega a tiempo para la cita en Ibiza. El canterano blanquiazul estuvo toda la semana entrenando a bajo ritmo por una contusión sufrida en el último encuentro frente al Córdoba y finalmente no ha podido entrar en la lista de 20 jugadores que se enfrentarán este domingo al equipo celeste en Can Misses (16.00).

La ausencia del extremo malagueño supone un contratiempo importante para Pellicer. Kevin estaba siendo uno de los jugadores con más participación del plantel, había tenido minutos en los 11 encuentros disputados hasta la fecha, y en 10 de ellos partiendo desde el once titular. Posibles sustitutos La ausencia de Kevin limitará más un ataque blanquiazul que no anda sobrado de efectivos. Si Pellicer no cambia su esquema, lo lógico es que sean Juan Hernández o Haitam los que le suplan en el once. Más posibilidades tiene el primero, debido a la reciente recuperación de Haitam. La opción de Antonio Cordero también está ahí.