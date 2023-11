Si el Málaga CF quiere demostrar que es un firme candidato al ascenso tiene que evidenciarlo en este tipo de encuentros. «El partido más importante» que ha afrontado el conjunto blanquiazul hasta el momento llega este domingo en Can Misses frente a la UD Ibiza (16.00 horas). Segundo contra tercero, y solo dos puntos de diferencia entre ellos. Los de Pellicer, plagados de bajas, llegan a las islas con la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y dejar claro que no están en esa posición por casualidad.

Partido de altos vuelos. El mejor de la jornada, sin duda, en Primera RFEF. El conjunto celeste es segundo, con 26 puntos, a solo dos puntos del líder, el Castellón, mientras que los de Sergio Pellicer son terceros, a dos de su rival en Can Misses.

El equipo blanquiazul viaja con bajas, y una de ellas, de última hora, tiene especial importancia. Kevin Medina no llega a tiempo para la cita en Ibiza. El canterano blanquiazul estuvo toda la semana entrenando a bajo ritmo por una contusión sufrida en el último encuentro frente al Córdoba y finalmente no ha podido entrar en la lista de 20 jugadores que se enfrentarán este domingo al equipo celeste en Can Misses (16.00).

La ausencia del extremo malagueño supone un contratiempo importante para Pellicer. Kevin estaba siendo uno de los jugadores con más participación del plantel, había tenido minutos en los 11 encuentros disputados hasta la fecha, y en 10 de ellos partiendo desde el once titular.

Posibles sustitutos

La ausencia de Kevin limitará más un ataque blanquiazul que no anda sobrado de efectivos. Si Pellicer no cambia su esquema, lo lógico es que sean Juan Hernández o Haitam los que le suplan en el once. Más posibilidades tiene el primero, debido a la reciente recuperación de Haitam. La opción de Antonio Cordero también está ahí.

En el resto del once, el Málaga CF también cuenta con limitaciones, aunque ha conseguido recuperar a última hora a Víctor García y Moussa, pero no saldrán de inicio. El equipo también cuenta con múltiples bajas en el centro del campo como las de Luca Sangalli, Manu Molina, Juanpe y Ramón. Así que Pellicer solo cuenta con Genaro y Dani Lorenzo como centrocampistas puros de la primera plantilla.

Con este panorama, pocas dudas hay en el once que saque el Málaga CF en Can Misses. Alfonso Herrero seguirá en portería. La defensa estará formada por Jokin Gabilondo, Nélson Monte, Murillo y Dani Sánchez. Por delante en el doble pivote, Genaro y Dani Lorenzo. Las bandas serán para David Larrubia y, probablemente, Juan Hernández -Haitam o Cordero también podrían entrar en el extremo. Y arriba jugará Dioni y Roberto.

Llega el primer examen serio de la temporada para el Málaga CF. Un duelo ante un rival directo, un encuentro de esos de ‘6 puntos’ donde toca dar la cara, pese a las bajas. Sin excusas.