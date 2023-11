El entrenador del Málaga CF, Sergio Pellicer, incidió en que ante el Ibiza su pupilos realizó este domingo "un gran partido", debido a las circunstancias derivadas de la lesiones que arratraba su equipo y la entidad del segundo clasificado del grupo y rival directo por el ascenso. "Ellos generan muchísimas ocasiones de la nada y nosotros veníamos con doce canteranos. Estamos contentos", argumentó tras atar un valioso empate a uno en Can Misses.

El de Nules reconoció que con independencia de lo conseguido este fin de semana, ahora hay que pensar en la necesidad de ganar en casa ante el Alcoyano, el próximo sábado a partir de las seis de la tarde. "Tenemos que ponernos las pilas, que todo el mundo esté aprtado. En La Rosaleda tenemos que asumir más riesgos. Pero dicho esto hay que reconocer que los tres equipos de arriba estamos haciendo cosas muy difíciles en la categoría", reconoció el preparador que ha cumplido en Ibiza su último partido sancionado (tras ver la roja en El Maulí antequerano).

Para el máximo responsable técnico del cuadro blanquiazul volvió a recordar que con el nombre no se gana. Insistió en que la escuadra acumula 11 jornadas sin perder, 12 con el partido copero, y aún así es tercero, "porque Castellón e Ibiza están haciendo un temporadón". Así sus jugadores están obligados a ganar "en todos los campos". Lamentó también, acerca del desarrollo del partido, que en la primera parte no se hubiese visto un Málaga CF "más incisivo". O que en el comienzo de la segunda mitad no se hubiese tenido más experiencia para desplegar el juego necesario contra el rival.

Reconoció que los ibicencos poseen un conjunto "muy bien trabajado, que en ataque tiene de los mejores jugadores de la categoría". Con la convocatoria circunstancial de este fin de semana, los malaguistas han generado "menos ocasiones de las que se han creado. En esa zona de finalización tenemo que generar más", alegó. En algunas fases recordó que se tenía que haber sacado algo más la línea defensiva. "Nos ha faltado ese último pase preciso muchas veces, que es lo que vale dinero en el fútbol", dijo.

En cuanto al golazo de Haitam, que neutralizaba el también espectacular zapatazo del exmalaguista Gallar, Pellicer manifestó que en esa última zona "el talento es de los jugadores. Esos goles no son de los entrenadores". Y volvió a justificar que con el ariete recién salido de una lesión hay "que ir poco a poco. Durante la semana, con la carga de trabajo que mantenemos, aún no puede jugar 90 minutos. Lo importantees que ha vuelto y, tanto que se habla de fichajes en enero, no hay otro mejor fichaje que el de Haitam", enfatizó.

Acerca de su racha goleadora, para el entrenador castellonense es "el verde el que haba. Y eso vale para todos los jugadores. Ahí es donde se habla. Haitam es un ejemplo y hay que seguir cuidándolo. Para que poco a poco que vaya teniendo más minutos. Ya en estos dos partidos nos ha demostrado que tiene algo especial".