¿Qué le pasa al Málaga CF?

El Málaga CF se ha encontrado en la jornada 13 con el primer momento crítico de la temporada y es que la derrota contra el Alcoyano ha puesto sobre la mesa todos los problemas del equipo. Lo cierto es que no es circunstancial del partido con los madrileños, sino que hay una evidencia muy clara e indiscutible: los de Martiricos han conseguido 6 de los últimos 15 puntos posibles.

¿Qué le ocurre al Málaga CF? Puede que esa haya sido la pregunta más repetida en la cabeza de los aficionados en las últimas horas. El equipo ya no es el de las primeras jornadas, fresco, que superaba a sus rivales pese a cualquier problema. ¿Qué ha cambiado ahora? ¿A qué circunstancias se pueden apuntar?

Lesiones

Hay que partir de la base que el Málaga CF tiene una plantilla muy corta. Moussa, Víctor García, Manu Molina y Kevin son jugadores que, aunque ya han vuelto, se han perdido alguno/s de los últimos cinco encuentros. A todos ellos hay que sumar Juande, Juanpe, Sangalli y Haitam, a los que les quedan semanas o meses de recuperación.

En una especie de limbo se encuentra Ramón, cuya vuelta podría producirse a lo largo de noviembre, pero con quien el club no quiere tener ninguna prisa para no volver a perder al capitán de la medular. Los ojos están puestos ahora en Dani Lorenzo. El canterano, sobrecargado, se marchó ante el Alcoyano sin poder hacerlo por su propio pie. Pellicer está relativamente tranquilo. Habrá que esperar a las pruebas. Por lo que es razonable que, ante la gran acumulación de minutos, los jugadores no dejen de caer.

Pólvora mojada

Otra cuestión es la falta de gol por parte de los delanteros. En el inicio de temporada hablábamos de la dependencia que tenía el equipo para ganar de los goles de sus arietes. El problema ahora es que ni ellos mismos marcan, al margen de todo lo positivo que generen y demuestren sobre el campo.

Ni Dioni ni Roberto han goleado en alguno de los últimos cinco partidos. El malagueño no marca desde el Melilla (12 de octubre), mientras que el cordobés no lo hace desde el Linares (24 de septiembre). Tampoco Loren ha contribuido, aún inédito con el primer equipo blanquiazul. Chispazos de Kevin o Haitam -fuera toda la temporada- han sido los que han dado puntos.

La Rosaleda pierde fuelle

Pellicer destapó en rueda de prensa una cuestión muy peligrosa si no se soluciona a corto plazo: el ‘miedo’, el ‘respeto’ de la plantilla en La Rosaleda. La afición no ha fallado en ningún momento, animan desde el himno hasta el pitido final. Calor y apoyo en casa no falta. El problema es que puede haberse vuelto en contra en las últimas semanas.

Una de las causas del bajón ha sido la pérdida de efectividad del conjunto blanquiazul como local. El equipo no gana en casa desde la victoria frente al Melilla. A partir de ese encuentro, Real Madrid Castilla (0-0), Córdoba (1-1) y Alcoyano (1-2) han salido vivos de Martiricos y, precisamente, esa debe ser la principal fortaleza de un equipo que aspira al ascenso por cualquiera de sus vías.

Calendario

Todas esas cuestiones han llegado en el preciso momento ante el que había que cumplir. El calendario de Primera RFEF ha cruzado al Málaga CF en las últimas semanas con Real Madrid Castilla, Antequera, Córdoba, Ibiza y Alcoyano -a priori el más débil y el que acabó por derrotar a los blanquiazules-. Pellicer lo definía como un «mes de supervivencia» y es cierto. La mala noticia es que el domingo toca visitar al Real Murcia, que no pondrá ni mucho menos las cosas fáciles al conjunto de Martiricos.

Se trata de un simple bache. La temporada es muy larga y lo más importante será buscarle las respuestas a los problemas que han llevado al equipo a estar en esta incómoda situación. No es el momento de decaer, la meta sigue siendo la misma, pero hay que cambiar algo y hay que hacerlo ya.