El Málaga CF tiene la maquinaria física forzada prácticamente hasta el límite... y hablamos del mes de noviembre. Los problemas musculares no solo están dejando a muchos jugadores en la enfermería, sino que también están obligando a que los pocos que hay disponibles lo jueguen todo sin recambio alguno. Y aún peor: ¿hay previstos regresos como para permitirles descansar en un futuro cercano?...

El conjunto blanquiazul viene de varias semanas muy apretadas, especialmente la de la Copa del Rey en la que jugaron un domingo en El Maulí ante el Antequera, viajaron hasta el País Vasco para competir un miércoles con el Barakaldo en Copa y regresaron para disputar en La Rosaleda el derbi autonómico el domingo ante el Córdoba. La mala noticia no es solo esa, sino que se va a repetir otra vez con el equipo muy justo: 2 de diciembre (Atlético Sanluqueño), día 7 (Eldense en Copa) y día 10 (Mérida).

El problema es muy evidente y los números hablan por sí solos. Sergio Pellicer tiene a nueve jugadores de campo -todos menos los porteros- que han disputado en los últimos cinco partidos, es decir desde el Antequera, el 70% de los minutos disputados como mínimo: Jokin Gabilondo, Nelson Monte, Einar Galilea, Dani Sánchez, Genaro, Dani Lorenzo, Larrubia, Dioni y Roberto. O lo que es lo mismo, casi todos los jugadores que ha sacado de inicio el técnico en ese mismo período.

El Málaga CF ha disputado 480 minutos en estos cinco último partidos: 360 en liga y 120 en la Copa. Pues hay dos cifras especialmente preocupantes: los 408 de Dani Lorenzo y los 399 de Nelson. Ninguno de ellos ha encontrado sustituto porque no había futbolistas para ello. Los que le faltan al canterano para completar el 100% son, de hecho, en el derbi provincial. Así que el tirón que le impidió acabar el sábado no es casualidad. Los números del portugués también podrían haber sido más alarmantes si no fuese por esas molestias en Barakaldo que le retiraron antes del descanso.

Por detrás vienen Roberto (384), Genaro (375), Einar (373) -con un partido de sanción ante el Ibiza-, Dioni (366), Gabilondo (360), Dani Sánchez (338) y Larrubia (335), al que un mareo le impide subir aún más la cuenta tras ser sustituido en la primera mitad del Alcoyano.

Gabilondo, líder en liga

De hecho, hay dos jugadores que se llegan a extender incluso a toda la temporada en Primera RFEF. Solo hay cuatro futbolistas de campo de la categoría que hayan jugado más que Gabilondo hasta el momento. Tan solo fue sustituido a cuatro minutos del final ante el Real Madrid Castilla tras acabar el encuentro absolutamente exhausto.

Nélson, obligado a descansar

El central portugués es otro de los jugadores de campo del Grupo 2 de Primera RFEF que más tiempo ha estado sobre el césped -el 14º en minutos-. Estuvo en el banquillo durante la primera mitad en la primera jornada frente al Castellón y fin. Tal es el nivel de carga que acumula en sus piernas que el entrenador malaguista le dio este lunes descanso para aligerar esfuerzos en lo que está siendo una auténtica maratón ante la falta de efectivos.

Por aportar buenas noticias, Manu Molina y Víctor García jugaron el pasado sábado tras superar sus respectivas lesiones. Dos figuras en el centro del campo y en el lateral zurdo que serán muy bienvenidas para empezar a plantear rotaciones de cara al final de la primera vuelta y de la segunda ronda de Copa.

La mala noticia es que solo son dos y no hay previstos demasiados regresos para aportar aire. De ahí que sea tan necesario y urgente acudir al mercado de fichajes para evitar males mayores en el tramo final de temporada.