Al Málaga CF le toca dar este domingo (18.00 horas/FEF TV) un paso adelante en el Enrique Roca-Nueva Condomina. El conjunto blanquiazul visita al Real Murcia con la obligación de reconducir el rumbo y alejar los fantasmas de la primera crisis deportiva de la temporada. Toca dejar atrás los últimos malos resultados y volver a dejar claro que los de Pellicer son un equipo capacitado para todo este curso en el Grupo II de Primera RFEF.

No se puede hablar todavía de crisis, pero sí es cierto que las primeras dudas han llegado al entorno blanquiazul. Y no hay mejor manera de disiparlas que dando un golpe en la mesa llevándose los tres puntos del feudo pimentonero. Este mes de noviembre iba a ser clave para ver el nivel real del Málaga CF y por el momento el examen está suspenso. Los de Martiricos no pasaron del empate en cada ante el Córdoba (1-1) y en Can Misses frente al Ibiza (1-1), dos de los ‘cocos’ de la categoría, y luego llegó el segundo tropiezo de la temporada, el primero en La Rosaleda, la pasada jornada frente al Alcoyano (1-2). Eso ha provocado que el líder, el Castellón, se le vaya ya de 9 puntos y que los perseguidores en la tabla ya le tengan a tiro.

El Málaga CF sigue siendo tercero -al inicio de la jornada-, a cinco puntos del segundo, la UD Ibiza y a 9 ya del Castellón. Pero lo más preocupante es que el resto de rivales aprieta y una derrota en Murcia le podría dejar al borde de abandonar por primera vez en muchos meses la zona de play off.

Rival con muchas dudas

Si el Málaga afronta su primer momento difícil, en Murcia no están mucho mejor. Al contrario, llevan toda la temporada viendo que el equipo no cumple las expectativas creadas en verano. Tras 10 jornadas, la dirección pimentonera decidió prescindir de su anterior, el exmalaguista Gustavo Munúa, pero el cambio por ahora no ha surtido su efecto. Llegó Pablo Alfaro para tomar las riendas del equipo y en los dos primeros partidos al mando no ha conseguido revertir la situación, al menos, en lo que a resultados se refiere. Con el exsevillista en el banquillo, el Real Murcia ha sumado dos empates sin goles ante el Real Madrid Castilla y el Intercity y se ha instalado en mitad de tabla.

Multitud de bajas

El equipo malagueño tendrá que afrontar un nuevo duro compromiso con el hándicap añadido de tener que sobreponerse al problema de los lesionados. Una semana más llegará con el centro del campo casi en cuadro. Ramón, Juanpe, Luca Sangalli y el central Juande siguen al margen y no estarán disponibles para Pellicer. Tampoco estará Haitam, lesionado ya para toda la temporada.

Por suerte, parece que lo de Dioni Villalba se ha quedado solo en su susto y va a estar disponible para el choque de este domingo. Pese a entrenar a menor ritmo tras recibir un golpe en el muslo el jueves, el atacante blanquiazul viajará con el resto de la expedición y podrá tener minutos, aunque la duda está en si podrá jugar de inicio. El Málaga necesita que Dioni y Roberto recuperen su olfato goleador para ayudar la equipo a volver a sumar de tres.

Llega una nueva reválida para el Málaga CF. Dos equipos candidatos al ascenso, que no atraviesan su mejor momento, medirán sus fuerzas para espantar la crisis. El equipo blanquiazul volverá a estar bien arropado por su gente, más de 400 seguidores le acompañarán en busca de lograr un nuevo triunfo de renombre a domicilio. Toca dar un paso adelante, ya lo ha dicho Pellicer.