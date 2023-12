Los partidos en La Rosaleda se están convirtiendo en un problema para el Málaga CF. Estadio grande, que aprieta, con una de las mayores afluencias de público de toda la categoría. Martiricos tiene todos los ingredientes para ser un feudo del que sea muy complicado llevarse premio, sin embargo, en las últimas semanas, el equipo blanquiazul ha colapsado delante de su afición y está siendo incapaz de sumar de tres en tres.

Los de Sergio Pellicer empezaron la Primera RFEF sin ceder ni un solo punto en sus cuatro primeros duelos en casa. 12 de 12 contra Atleti B, Recreativo Granada, San Fernando y Melilla. Pero esa fuerza de local se ha borrado por completo en los cuatro siguientes enfrentamientos en La Rosaleda. Solo ha podido sumar 3 puntos de 12 posibles, con tres empates -Real Madrid Castilla, Córdoba y Atlético Sanluqueño- y una derrota contra el Alcoyano. El bajón tiene diferentes motivos, analizamos cuáles son.

Imprecisión en los metros finales

El Málaga CF está acusando una notable falta de gol que está provocando que muchos partidos que deberían acabar con victoria terminen en empate. El conjunto blanquiazul es capaz de apretar y generar ocasiones sobre la portería rival, pero no las materializa. Siempre falta ese último pase o centro preciso o un remate lo suficientemente certero para batir al meta rival. En partidos como el del sábado ante el Atlético Sanluqueño (0-0) o el de hace dos semanas contra el Alcoyano (1-2), los de Pellicer dominaron y crearon mucho más peligro que su rival, pero si no se concretan las oportunidades es imposible ganar los partidos.

Ansiedad

El conjunto blanquiazul puede estar pagando un exceso de presión en los partidos en La Rosaleda. Y en choques como el del sábado no se le puede achacar nada a la afición, porque no se escuchó ni un solo silbido en los más de 100 minutos que duró el partido. Hay jugadores, quizás por la falta de experiencia, a los que se les ve demasiado acelerados, y eso conlleva a tener errores de precisión que en otras circunstancias serían aciertos.

El equipo está pagando el no abrir los partidos en una de las primeras ocasiones que tiene sobre la meta rival. Tanto contra el Alcoyano como con el Atlético Sanluqueño, los blanquiazules tuvieron oportunidades de sobra para adelantarse en el marcador y tener un encuentro más plácido, pero al no verse en ventaja, con el paso de los minutos la ansiedad empieza a hacer mella. El sábado, además, los de Martiricos acabaron desesperados con las pérdidas de tiempo del rival y lo pagaron en los últimos minutos del partido. Con algo más de pausa y paciencia, el premio podía haber sido mayor en estos últimos encuentros en casa. Un problema más mental que de fútbol.

Bajas en la zona de creación

No puede ser una excusa, porque el Málaga CF tiene una de las plantillas con más fondo de armario en el centro del campo de la categoría, pero es cierto que durante el último mes ha tenido que afrontar muchos compromisos sin sus hombres más talentosos de la medular. La ausencia de Luca Sangalli se está notando en la fase de creación, también convivió algunos partidos con las bajas de Juanpe y Manu Molina. Incluso en este duelo último no pudo contar con Genaro por sanción. Y por no hablar de Ramón, que todavía no ha podido comparecer esta temporada.

Pellicer se está viendo obligado a poner a Dani Lorenzo en el doble pivote, una posición más retrasada de donde suele brillar. Al Málaga le está costando generar cuando los rivales se cierran en La Rosaleda. Se atasca y acaba viendo pasar los minutos sin poder hacer daño a los rivales.