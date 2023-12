Sergio Pellicer lamentó en sala de prensa tras el empate frente al Atlético Sanluqueño la falta de acierto de su equipo en el área rival, algo que privó al Málaga de la victoria en La Rosaleda. "Solo nos ha faltado precisión y gol. Los chicos lo han dado todo", dijo el técnico blanquiazul.

Falta de puntería

"Olvidaos de los últimos tres partidos. Hoy ha faltado una cosa: gol. A partir de ahí, da igual cómo se llame el rival. Si hubiésemos marcado algunas de las que hemos tenido en la primera parte, o alguna de la segunda, esto cambia. El otro día marcamos dos de balón parado y tuvimos menos ocasiones. En el fútbol, el gol es el paraíso. Si hubiésemos acertado, con tantas que hemos tenido, no se les puede decir absolutamente nada a los chicos. Tenemos que ser conscientes que tenemos que seguir mejorando en la zona de finalización, pero, todo lo demás, exceptuando algunos momentos de partido, solo nos ha faltado precisión y gol. Los chicos le han echado coraje y hambre, lo han dado todo. Hay que aumentar el nivel".

Méritos para ganar

“Fútbol no ha faltado, ha faltado precisión en el gol. Fútbol ha habido. Si no generamos ocasiones, es que nos falta fútbol. Generando muchas menos situaciones, muchas veces hay goles. Teníamos que llevar el peso del partido, hemos robado en bloque alto, nos ha faltado precisión en el último pase. Fútbol no ha faltado, nos ha faltado gol. Ha faltado precisión en la zona de finalización. El equipo ha hecho todo para ganar. Hay que marcar gol de las ocasiones que tenemos. Si no mejoramos en esa precisión, nos va a costar mucho más. Al final nos ha podido el ansia, pero es difícil entender que con esa ansiedad de que somos el Málaga y necesitamos ganar. Tenemos que seguir peleando y mejorando en zonas de finalización y en esa toma de decisiones”.

Más trabajo

“Si hacemos un análisis de todo lo anterior, estaría preocupado. Ahora estoy ocupado porque viendo lo que he visto hoy, estoy ocupado en mejorar esa toma de decisiones. La finalización es un trabajo que requiere de mucho tiempo. El otro día marcamos cuatro goles y dos vienen de balón parado y dos de transiciones. En ataque posicional ante un equipo que se replegaba en bloque bajo, pues nos ha costado. El fútbol es rabiosa actualidad. Hemos hecho un partido muy bueno, pero se queda en un partido malo porque no ha habido gol. Cuando hay un error, hemos tardado en reaccionar. Fuera de casa nos resarcimos muy pronto. Y ahí es donde tenemos que mejorar”.

Atlético Sanluqueño

“Desde la llegada del nuevo entrenador intenta proponer, jugar desde atrás para intentar generar superioridades. Ante el Recre generó más situaciones. Creo que lo hemos hecho bien en la presión. Es un equipo atrevido, con una idea muy clara, y eso es importante estando en una situación tan difícil. Van a estar peleando para salir de esa situación posiblemente”.