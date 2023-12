El Málaga CF tiene claro que va a acudir al mercado de invierno a reforzar la plantilla. Sin hacer locuras, como han contado desde el pasado verano, pero siendo conscientes de que a este equipo le faltan piezas para aspirar a todo esta temporada. Tiene un déficit de gol que ha mostrado en muchos partidos, incluido el último frente al Atlético Sanluqueño (0-0), y circunstancias como la lesión de larga duración de Haitam obligan a los dirigentes blanquiazules a moverse a menos de un mes para que se abra la ventana invernal de fichajes.

Si alguien tenía alguna duda de que el Málaga CF iba a ir a por refuerzos en enero, Loren Juarros se encargó de disiparlas este lunes en los micrófonos de Deportes Cope Málaga. «Dos, tres refuerzos, es lo que manejamos», dijo el director deportivo blanquiazul. «Se esperaba a Haitam como un refuerzo de equipo, que su punto de rendimiento más alto debía encontrarse tras el parón. Su lesión nos trastoca, porque es diferente y determinante. Lo mostró en dos ratos. Hay otros jugadores en la plantilla, es posible que tendremos que replantearnos el original», explicó Loren.

Con la lesión de Haitam, está claro que el Málaga CF acudirá al mercado a buscar un jugador de similares características, dentro de las posibilidades económicas. El equipo necesita sumar más desborde y profundidad por banda en los metros finales.

Falta de gol

Otra de las posiciones prioritarias a reforzar es la delantera. Roberto y Dioni lo están jugando prácticamente todo, son titularísimos y su único recambio en punta de lanza es Loren Zúñiga, que sigue sin explotar. La falta de gol era algo que se evidenciaba desde la pretemporada, pero el desarrollo del curso lo ha terminado de confirmar. «El equipo recibe pocos goles, pero mete pocos. Lo analizamos y lo tenemos encima de la mesa. Del centro del campo a arriba se concentran muchos jóvenes, falta experiencia y se paga. Los números son determinantes, el último tercio es fundamental», dijo Loren, reconociendo el problema que tiene el equipo de Pellicer para marcar diferencias en los metros finales.

Está claro que la entidad de Martiricos centrará ahora todos sus esfuerzos en fortalecer la parcela ofensiva, porque «en las demás líneas está bien, con posibilidades y competitividad». La baja de Nelson Monte -ya operado- no será sustituida, porque el luso debe estar de vuelta en unos dos meses, para el mes de febrero aproximadamente.

Más allá de eso, Loren Juarros sigue firme en su idea de que no hay que fichar por fichar y que cada movimiento debe ser medido y pensando en el futuro del club: «La viabilidad del club es la prioridad. Hay que crear unas bases de tranquilidad y futuro. Una cosa no está reñida con la otra. El mercado de invierno está complicado, tanto importa acertar como no equivocarse».

«El mercado de invierno no es fácil. Tienes un grupo establecido, un vestuario con una identidad. Hay que elegir bien, que encajen en el grupo. Buscamos jugadores que te aporten rendimiento inmediato», añadió.