Sergio Pellicer volvió a aparecer por sala de prensa para analizar una semana muy cargada para el Málaga CF, con el partido de Copa del Rey frente al Eldense (miércoles, 17.00 horas) y el de Primera RFEF en Mérida (domingo, 18.00 horas). Aunque muchos apuestan por "tirar" este torneo, el entrenador blanquiazul tiene puesto el foco en el choque y está "confiado en que lo vamos a hacer bien". Aun así, reconoció que será el turno para "jugadores que han participado menos".

Partido de Copa

"Estamos enfocados en el partido, para competir. Tengo una idea, pero no sé quién va a salir de inicio. Vamos a repasar el tema de las cargas, pero vamos con la idea de competir. La clave en la Copa es ese fútbol romántico y antiguo de prórrogas y penaltis. Hay mucho sentimiento. Nos enfrentaremos a un rival de superior categoría en nuestro estadio, será una oportunidad para los jugadores que no están jugando mucho. El rendimiento lo marca el partido. Tendremos chicos del filial. Estoy ilusionado y expectante por ver cómo vamos a competir. Confiado en que lo vamos a hacer bien".

Rotaciones

"La plantilla es la que marca el objetivo. Repetimos pocas veces el once inicial, esa es la clave, la competitividad. Tenemos mucha historia detrás. Ahí es donde se mandan los mensajes al entrenador. Tengo una sensación que tuve en Barakaldo, hay jugadores que en Copa no quieren competir y ahora no veo eso. Todos quieren. Siempre puede aparecer algo que nos ilusione. Ellos van a venir con la intención de competir. Expectante por ver jugadores que han participado menos, pero pensando en competir. Eso me hace brillar los ojos".

Pellicer, centenario

"Esto es muy largo. Dar las gracias a toda la gente que ha pasado. Tengo la misma ilusión del primer día. 100 partidos en los que he disfrutado, he reído. Son muchos sentimientos, es algo soñado para alguien como yo. Llegué aquí como jugador en una época difícil, entrenador de cantera... Sangre blanquiazul por todos lados. Soy un poco búnker, no soy tan mediático. Si fuera un entrenador de otro perfil se le daría más bombo, pero me gusta estar más en la oscuridad".

Mercado de invierno

"Hasta después del encuentro de Algeciras no hablo de eso. Estamos recuperando jugadores, ese es mi foco como entrenador. El rendimiento inmediato es ante el Eldense. Esto es una trituradora".

Rival: CD Eldense

"Es un equipo que lleva haciendo las cosas bien en los últimos años, acompañado de inversiones fuertes. Van a pelear para pasar de ronda, por todo lo que les conlleva. Conozco perfectamente esa casa y su afición. Es histórico y están haciendo las cosas bien. Quieren meter en su estadio un equipo de Primera División".

Ramón

"Necesita más entrenamientos. Después del partido vamos a entrenar. He hablado con él y necesita más carga. Está dando pasos muy hacia delante, pero tenemos que ir con cautela. Más pronto que tarde va a estar compitiendo".

Falta de gol

"En Murcia marcamos cuatro. Nos faltó esa definición ante el Sanluqueño, ponemos el foco en ello. Esa es la exigencia que tenemos. En el último tercio es donde está la pasta".

Cambios de horarios

"Es un gran trabajo de los despachos del Málaga. Era lo previsto. Tanto Mérida como nosotros tenemos un plan de trabajo semanal. Es lo normal. Tenemos un día más".