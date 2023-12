Loren Juarros lo tiene muy claro. Llegó este verano al Málaga CF para ejecutar su proyecto y lo hará con sus ideales "hasta las últimas consecuencias". El club blanquiazul presentó este jueves en la sala de prensa de La Rosaleda el acuerdo de renovación de Carlos López, Murillo, Moussa, Dani Lorenzo y Haitam y ahí estuvo el director deportivo blanquiazul acompañándoles.

La entidad de Martiricos ha renovado a cinco canteranos de una tacada, y no serán los últimos. De hecho, es posible que en los próximos días haya noticias con otros futbolistas como David Larrubia o Roberto. "Tenemos idea de hacer otra presentación dentro de no mucho", explicó, dando muestras de que las conversaciones con varios futbolistas más ya están muy encaminadas. "Seguimos trabajando. No es una foto puntual. Tenemos nuestras valoraciones, exigencias. Queremos dar continuidad. Estamos hablando con sus representantes", aseguró.

El directivo burgalés dejó claro el mensaje desde su llegada al club. Su apuesta pasa por que la cantera sea la base sólida del Málaga del futuro, y en eso sigue trabajando. "Estoy aquí por eso. Desde el primer contacto que tuve con José María y Kike, les trasladé mi visión. Creo en un modelo, en una fórmula. He venido para llevar eso adelante hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Mi experiencia es que es estable y viable. Lo tengo claro. Es por convencimiento puro. Disfruté de este modelo en la Real Sociedad, y ahí siguen. Es un tema cultural, es imposible que me separe de ello. En el fútbol lo inmediato se come todo lo demás, pero creo que esto te da estabilidad a futuro", dijo Loren.

Crédito participativo

El club blanquiazul ya se aseguró el futuro a corto plazo de su cantera con un crédito participativo de 1,5 millones de euros que podrá invertir únicamente en temas relacionados con su cantera. Ese montante será usado si fuera necesario, para retener talento o mejorar las condiciones de entrenamiento de los chavales de La Academia. "Nos movemos en un mundo sorprendente en el tema de los niños. Vemos noticias... Niños de 6 años que viajan a Sevilla a entrenar con el Betis, con el Sevilla... Contra el dinero no se puede competir. Me parece un auténtico disparate. Alguien tendría que poner orden. Tanto que se habla de la defensa del menor, si el fútbol permite esas cosas... Es un despropósito, estamos destrozando personas. Jesús, de Sanamar, se lanzó con esa idea. No vamos a entrar en peleas. Pero en cadetes, juveniles... tienes que competir con esos equipos. En estructura, técnicos, que revierta en la calidad deportiva. Ahí es donde hay que invertir, en tecnología, material deportivo...", argumentó.

Además, tuvo buenas palabras para jugadores de la primera plantilla como Alfonso Herrero o Einar Galilea, veteranos que estuvieron presentes acompañando a los canteranos en la presentación de este jueves. "Es importante también la gente que llega de fuera. Compañeros de la gente joven. Son los que van a trasladar a los demás lo que es ser futbolista profesional. Hace falta gente de fuera que pueda aportar y transmita lo bueno de este deporte. Tenemos aquí ejemplos", concluyó.