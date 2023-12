El Málaga CF regresa este domingo a La Rosaleda (20.00 horas) con el objetivo de volver a sumar ante su gente los tres puntos. Es decir, trasladar la confianza con la que se está jugando como visitante a Martiricos que le ha permitido recortar puntos a Castellón e Ibiza en las últimas semanas. Sin embargo, no será una meta fácil porque llega a la Costa del Sol el Algeciras, uno de los equipos más peligrosos de Primera RFEF, y con una masa social detrás que hará del partido un gran derbi andaluz.

El equipo malagueño es el conjunto que, probablemente, más público acumule en sus partidos como visitante. Linares, Antequera, Mérida, Murcia... la afición ha conquistado cualquier rincón de España. Es cierto que la distribución geográfica da pie a ello, pero lo que es innegable es que todos los malaguistas están demostrando que esta categoría se les queda pequeña. Aunque quien decide es la pelota.

Ahora La Rosaleda va a presenciar todo lo que el resto de campos españoles han sentido cuando el Málaga CF les ha visitado. Más de 1.000 aficionados del Algeciras van a teñir de rojiblanco la zona visitante del estadio blanquiazul, una cifra que hasta el momento no se ha visto en ninguno de los partidos celebrados en casa. Además, para ellos también va a ser el desplazamiento más notable de la temporada. Ni siquiera ni el día ni la hora son un impedimento porque la cercanía entre Málaga y Algeciras va a hacer que se viva un derbi espectacular.

Un rival renacido

Razones para 'invadir' La Rosaleda no les falta. Lolo Escobar ha colocado al equipo en sexta posición, empatado con el Antequera en quinto lugar, con 27 puntos. Están en su temporada de explosión y ahora luchan de tú a tú por estar en puestos de play off después de sobrevivir a la categoría la pasada campaña en la última jornada. De hecho, han estado durante todo el curso, pero una racha de dos derrotas y un empate le han sacado de ahí.

'Matagigantes'

No obstante, el Málaga CF no se puede fiar nada de su próximo rival porque se trata del 'matagigantes' por excelencia. Es uno de los equipos del Grupo II que más puntos saca de los equipos mejor clasificados. Le ganó al Córdoba -ahora tercero-, le ganó al Ceuta -durante octubre estuvo en play off-, le ganó hace dos jornadas al Antequera -quinto clasificado- y en la última le empató a un Ibiza que llegaba de ganar 4 de 5 partidos, siendo el mejor visitante de la categoría.

Ahora le tocará trabajar a Sergio Pellicer para evitar que el Málaga CF sea uno más en la lista. No será fácil porque las lesiones están marcando el camino, pero habrá que evitarlo contra un equipo en racha y una afición que se dejará la voz con los suyos.