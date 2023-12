En el fútbol, como en cualquier deporte, existe una máxima fundamental: para cumplir los objetivos hay que ser implacable en casa. La historia siempre lo ha demostrado y más en Primera RFEF, donde los equipos que ascienden suman un gran tanto por ciento de sus puntos ganando delante de su afición. El Málaga CF había cumplido y muy bien durante las primeras jornadas, pero son ya dos los meses que lleva sin sumar victorias en casa.

Lo cierto es que el equipo había sido muy fiable en La Rosaleda. Le ganó al Atlético de Madrid B (2-1), también al Recreativo Granada (3-0), al San Fernando (1-0) y el pasado 12 de octubre al Melilla (1-0). Con más o menos dificultades, pero ahí estaban los resultados para sumar de tres en tres después de un primer tropiezo ante el Castellón en Castalia.

Es decir, el Málaga CF había cumplido con esa premisa de ser implacable en casa. Mostraba una fiabilidad digna de un equipo experimentado con unos objetivos muy claros. Sin embargo, se apagó la llama aquel día festivo y ya no se ha vuelto a encender desde entonces. ¿Hasta este domingo? Ojalá, pero habrá que esperar...

Dos meses de sequía

A partir del Melilla, el conjunto de Sergio Pellicer no ha ganado ni un solo partido de Primera RFEF en La Rosaleda -sí lo hizo en Copa del Rey contra el Eldense-. Empató contra el Real Madrid Castilla (0-0), el Córdoba (1-1), firmó su primera derrota como local ante el Alcoyano (1-2) y volvió a igualar el marcador frente al Atlético Sanluqueño (0-0). 9 puntos perdidos en 4 partidos que podrían haberle dejado mucho más cerca del Castellón e Ibiza de lo que lo está ahora, aliviado por toda esa fiabilidad que se da como visitante.

¿Qué es lo que ha ocurrido? Es cierto que el equipo ha pasado -y pasa- por una mala racha en lo que se refiere a la enfermería, pero no se ha tratado de solo una cuestión. Sergio Pellicer habló hace algunas semanas de presión extra o responsabilidad por ganar en un campo que aprieta tanto como es La Rosaleda.

Desde luego que por afición no es porque el estadio de Martiricos es uno de los que más público concentra semana tras semana, incluso superando a muchos partidos de Primera División. El Málaga CF tiene detrás, como mínimo, a 20.000 personas todos los días y no es un impulso que esté teniendo el efecto deseado. Además, el problema no atiende tanto a la falta de eficacia, sino también a lo que está sufriendo atrás el equipo y a la falta de nivel de juego.

Algeciras, otra oportunidad

Este domingo llega el Algeciras, una nueva oportunidad para sumar tres puntos como local. No parece el rival más idóneo para volver a hacerlo por las similitudes que hay entre ambos equipos. Sin embargo, si finalmente los de Martiricos ganan, sería un impulso muy importante, ya que sumarían ocho puntos de distancia con un equipo que pelea también por acabar a final de temporada en la zona del play off.

Tampoco hay que olvidar a los dos grandes rivales. El Ibiza recibe el domingo al Antequera (12.00 horas), mientras que el Castellón juega en Castalia contra el Real Murcia (18.00 horas). Así que el Málaga CF saltará al campo sabiendo lo que han hecho sus dos contrincantes. Una cuestión que para bien o para mal no debe afectar porque el único objetivo pasar por volver a ganar en La Rosaleda.

Así que llega una nueva oportunidad para hacerlo. Bien lo merece este maldito 2023 para borrar al fin este año en clave blanquiazul para afrontar el 2024 con la esperanza de volver. Qué mejor que con una victoria más.