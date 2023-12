Sergio Pellicer comentó tras la victoria ante el Algeciras que «la primera vuelta es de casi sobresaliente». Razón no le falta porque no es fácil superar la jornada 17 -aún faltan dos para cerrar la primera mitad del campeonato- con 35 puntos, teniendo en cuenta todos los problemas de lesiones que ha arrastrado el equipo. Sin embargo, no le están siendo suficiente para ocupar el liderato porque se encuentra en el grupo más exigente de la historia de la Primera RFEF.

Esos 35 puntos han llevado a los de Martiricos a situarse en una muy buena tercera plaza y la pregunta es muy clara: si este Málaga CF es «de casi sobresaliente» como tercero, ¿cómo de buenos están siendo los dos primeros clasificados de la categoría?... Pues Castellón e Ibiza son los únicos equipos que han superado la jornada 17 con 40 puntos. Nadie antes lo había hecho en la tercera categoría del fútbol español. Mucho se habló en verano de la desigualdad competitiva entre los dos grupos de la categoría. Sin embargo, no son tan manifiestas como se esperaba. Es el Celta Fortuna -filial del Celta- el que se mantiene como líder del otro grupo, con 35 puntos, por encima de la Cultural Leonesa (33) y de la Ponferradina (33). Repaso histórico Las mejores cifras hasta ahora se habían marcado, precisamente, en el primer año de competición de Primera RFEF. En aquella temporada 2021/22 lideró el Grupo I el Deportivo de La Coruña (37) con Racing de Santander (33) y Unionistas como inmediatos perseguidores (29). Mientras que en el Grupo II encabezaba la clasificación el Villarreal B (37) junto a Albacete (35) y Andorra (31). Cifras muy similares a las que se dieron al siguiente año en el Grupo I con Alcorcón y Córdoba empatados a puntos (36) en las dos primeras plazas, seguidos muy de cerca por el Real Madrid Castilla (35). Curioso es el caso, por ejemplo, del Grupo II. El Eldense tan solo necesitó sumar 31 puntos para liderar la tabla con Castellón (29) y Real Murcia (29) siguiendo de cerca. Importante que aún no aparece el Amorebieta, que es quien acabó consiguiendo la plaza de ascenso directo, un buen espejo para el Málaga CF. Castellón e Ibiza, imparables Es cierto que los de Dick Schreuder han perdido dos encuentros de los últimos cinco, pero es obligatorio reconocer que han sido el equipo más regular hasta el momento. Un estado de forma al que se ha agarrado al Ibiza en el último mes gracias a una temporada en la que solo ha concedido una derrota contra el Intercity -29 de octubre-. A partir de ahí, victorias y más victorias para colocarse como colíderes. La buena noticia para los de Martiricos es que tienen muy pronto una oportunidad clave para recortar distancias. El Castellón será el primer rival con el que se crucen los de Sergio Pellicer en la segunda vuelta. Una ocasión de oro, sobre todo en La Rosaleda, si el Málaga CF quiere dar cuanto antes pasos para empezar a posicionarse como candidato en la carrera por acabar primero y conseguir la plaza de ascenso directo a Segunda División.