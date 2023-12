El Málaga CF necesita dar salida a uno de los jugadores del primer equipo para poder incorporar a ese ansiado delantero durante el mercado de invierno. Primero llegará el extremo, que es la prioridad más inmediata en estos momentos y con quien ya hay apalabrado algo. Sin embargo, no es la única necesidad por cubrir con la que afronta la dirección deportiva la próxima ventana.

Al conjunto de Martiricos le falta gol. De los cuatro primeros clasificados es el que menos ha marcado y en ese sentido son muy claras las intenciones. La cuestión es que para ello hay que dar salida a un jugador y hay una figura en el escaparte desde hace varias semanas: Loren Zúñiga.

Temporada clave

Lo cierto es que el delantero afrontaba una temporada clave en lo que podía -y puede- ser su carrera en el Málaga CF. No es la primera vez que suena para salir de las filas blanquiazules. De hecho, ya estuvo a punto de marcharse este mismo verano para dejar libre una ficha en la plantilla. Sin embargo, no ha cumplido con las esperanzas puestas en él y ahora es el delantero que lidera la carrera para salir durante el mes de enero.

Es innegable que Pellicer cuenta con pocos efectivos en la punta de ataque: Dioni, Roberto y el propio Loren. Ya de principio, sin saber con qué sistema iba a funcionar este nuevo Málaga CF, todo indicaba que el canterano tendría minutos. Lo que se hizo aún más evidente cuanto el técnico decidió jugar con el malagueño y el cordobés para disponer de dos referencias goleadoras desde el primer momento con el único cambio natural del canario.

Es verdad que se ha encontrado con un muy buen momento de forma por parte de sus dos compañeros. Roberto es el máximo goleador del equipo con 6 tantos, mientras que Dioni se ha quedado con 4. No obstante, no es tanto lo que evidencian sus números de cara a puerta como sí las oportunidades de peligro que genera en favor del equipo. Una fortuna con la que Loren no se ha encontrado a día de hoy.

350 minutos sin gol

El ‘9’ del Málaga CF ha disputado 350 minutos: 130 entre los dos partidos de Copa del Rey y 220 repartidos en 14 encuentros de Primera RFEF. Oportunidades ha tenido, aunque seguramente no tantas como a él le hubiesen gustado. Salió de inicio contra el Melilla y también contra el Alcoyano. A partir de ahí, se ha tenido que trabajar sus apariciones con instantes esporádicos, a veces con 15 minutos de juego y otras siendo simplemente el último cambio durante los instantes finales para dar descanso a algunos de los arietes o para perder tiempo.

La mala noticia para Loren es que sigue sin marcar con el primer equipo. No lo hizo durante la pasada temporada ni tampoco lo ha hecho en una Primera RFEF en la que estaba destinado a explotar. Calidad y olfato goleador no le faltan, ya lo demostró en su paso por el juvenil de División de Honor durante la campaña 2020/2021. Allí marcó 26 goles en 24 partidos, una cifra que se encargó de aumentar al año siguiente con el Atlético Malagueño: 13 tantos en 22 encuentros.

Pese a todo, la suerte no ha estado con él y, salvo cambio drástico de planes, es el hombre ‘elegido’ por el club para liberar esa ficha con el fin de incorporar a un nuevo delantero. Habrá que ver cómo avanzan los movimientos las próximas semanas y cómo termina por resolverse todo.