El administrador judicial del Málaga CF, José María Muñoz, presidió este jueves la Junta de Accionistas para dar luz verde a las cuentas de 2023. Unos números que, en presencia de los secretarios Rafael Paniza y Joaquín Almoguera, como asesores jurídicos del despacho Garrigues Abogados, y del notario Manuel Tejuca García, han sido rechazadas por los accionistas minoritarios. El motivo no es otro que su oposición a la gestión de Muñoz y las pérdidas de casi 3 millones de euros con las que se salda el presente ejercicio.

No obstante, pese al voto en contra del presidente de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga CF, Antonio Aguilera, las cuentas anuales han sido aprobadas al imponerse la mayoría del resto de participantes en la mencionada Junta de Accionistas. Aguilera ha agregado a los micrófonos de Radio Marca en Málaga que su colectivo prepara un escrito "bien documentado" para que la jueza encargada de la causa derivada de la gestión de la familia Al-Thani destituya a José María Muñoz como administrador judicial, al entender que casi cuatro años después se ha demostrado que con él "sólo puede ir a peor el club".

El propio Muñoz ha dado cuenta a las cuentas correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023, "formadas por el Balance de Situación, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo".

"Las cuentas las han aprobado José María Muñoz y también Francisco Martín Aguilar, que defiende su sillón y no al Málaga CF", ha manifestado públicamente Aguilera. Ha señalado que falta transparencia en el club, porque en esta Junta "el malaguismo ha estado representado por apenas cuatro personas. ¿Por qué no entra más gente? Porque no les da la gana, no nos comemos a nadie, somos gente educada. No sé porqué hay tanto miedo", aclaró.