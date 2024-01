AD Ceuta - Málaga CF: con 10 minutos no basta (3-2)

Un equipo que quiere aspirar al ascenso no puede firmar una primera parte como la que hizo el Málaga CF en Ceuta ni puede regalar el choque en solo cuatro minutos, cuando ya lo tiene de cara. Así de claro. Tras unos primeros 45 minutos bochornosos en el que lo mejor fue irse al descanso perdiendo solo por 1-0, los de Pellicer dieron la vuelta al choque al inicio del segundo acto con goles de Dioni y Dani Lorenzo, pero la reacción duró solo 10 minutos y acabaron regalando el partido en dos acciones defensivas muy cuestionables.

Sigue sin arrancar el Málaga en este 2024 y lo peor de todo es que ha perdido una de sus mejores armas, ser un equipo que encajaba poco. Al igual que en campo del Intercity, los errores defensivos, entre otras muchas cosas, condenaron a un equipo que se ha vuelto vulnerable y que encaja con muy poco. Así es imposible que nadie pueda pensar en el ascenso directo que, por cierto, ya se ha ido a 10 puntos antes de la visita del Castellón a La Rosaleda.

Primer tiempo bochornoso

La entrada al partido de los blanquiazules no pudo ser peor. La entrada y los primeros 45 minutos a nivel general. Horribles los de Pellicer, sobrepasados por la energía de los locales e incapaces de dar más de tres pases seguidos. No tardaron demasiado en llegar las primeras ocasiones sobre el área de Alfonso Herrero. Cedric Teguía y Ñito fueron los protagonistas de los primeros acercamientos de peligro de los de José Juan Romero, cuando todavía no se había llegado al minuto 10 de partido.

Los blanquiazules seguían sin despertar, resistiendo como podían el empuje inicial del AD Ceuta. Volvía a librarse el Málaga en un gol anulado al Ceuta por fuera de juego y en otro intento, ahora de Jota, que detenía Alfonso Herrero tras rebotar en un defensa. Los de Pellicer eran incapaces de dar tres pases con sentido. Con ritmo lento, imprecisos y totalmente desconectados. El único ‘peligro’ llegaba con algún centro lateral que apenas inquietaba a la zaga rival.

Seguían llegando las ocasiones ceutíes. Hasta que pasó lo que se veía venir desde hace muchos minutos. Tanto va el cántaro a la fuente... que al final llegó el tanto que ponía en ventaja al Ceuta. A cinco minutos para el descanso, Cedric Teguía recibía en ventaja, recortaba a Nelson Monte y batía a Alfonso Herrero en el mano a mano. Quedó noqueado el Málaga, que a punto estuvo de marcharse al descanso con una desventaja aún mayor. Suerte que el colegiado anuló, a instancias de su asistente, el segundo tanto ceutí. Sofiane estaba en fuera de juego antes de batir al meta blanquiazul. Terrible primera parte de los blanquiazules, que tenían que cambiar por completo su cara para sacar algo positivo del Alfonso Murube.

El Málaga CF ha sido incapaz de superar al Ceuta / Agencia LOF

Reacción en 10 minutos

Había que cambiar cosas. Todo, prácticamente. No espero más Pellicer para introducir un triple cambio en busca de dar otro aire al choque. Dioni, Manu Molina y Juanpe entraban por Cordero, Sangalli e Izan Merino. El conjunto blanquiazul estaba obligado a un cambio radical de versión, y así lo hizo. El problema es que solo duró 10 minutos.

Los blanquiazules borraron de un plumazo la imagen dado en los primeros 45 minutos remontando el partido en menos de 10 minutos. En el 49, Dioni soltaba un zapatazo desde fuera del área a la escuadra para empatar el partido y en el 56, solo 7 más tarde, Dani Lorenzo definía a la perfección al palo corto para hacer el 1-2.

Dos tiros en el pie

Los de Pellicer ya tenían lo más difícil, algo que parecía imposible tras lo ofrecido en el primer acto. Habían dado la vuelta al choque con dos zarpazos y lo tenían de cara, pero volvieron a tirarlo todo por tierra en cuatro minutos para olvidar. Del 67 al 71. Lo que tardó Sofiane en firmar su doble para volver a dar la ventaja a su equipo. Primero, el conjunto blanquiazul fue, incomprensiblemente, sorprendido a la contra y permitía al Ceuta empatar, y luego en un centro envenenado, Alfonso Herrero fallaba y dejaba el balón muerto en línea de gol para que el atacante la empujara e hiciese el 3-2. Si hasta el meta blanquiazul fallaba, es que esta vez no era el día de sacar nada del Alfonso Murube.

De nuevo con el partido cuesta arriba, el Málaga fue empujando poco a poco hasta meter en su área al Ceuta, pero los centros laterales se perdían una y otra vez sin que hubiese un remate en condiciones. Ya en el descuento, los blanquiazules consiguieron ver puerta en otro envío al área, pero el gol fue anulado por una ‘faltita’ previa de Dioni en el segundo palo. No hubo tiempo para más.

Nuevo varapalo para el Málaga CF, que ha empezado el año con empate y derrota a domicilio. Muy malas sensaciones antes de recibir en La Rosaleda al líder, que ya se ha escapado a 10 puntos. Semana de reflexión, a la espera de fichajes.