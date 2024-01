Málaga CF - CD Castellón: "Un partido de play off"

Sergio Pellicer compareció este viernes en rueda de prensa en las horas previas al Málaga CF - CD Castellón. ¿Una final? No en su opinión, pero no evitó reconocer que se trata de uno de los partidos más esperados de la temporada por el impacto positivo que podría tener en la clasificación y por el gran ambiente que se espera en La Rosaleda.

¿Partido más importante?

"Es el inmediato. Es cierto que es el primero, es el favorito a nivel de clasificación y lo que transmite, pero ahora empieza la segunda vuelta. La preparación no ha variado mucho, pero es un partido señalado. Estuvimos muy cerca, fuimos los que más problemas le pusieron en su estadio. Tenemos que ser nosotros, tener confianza. Después del parón no hemos entrado bien a los partidos, es algo a trabajar. Tenemos ese margen de mejora, va a ser un partido de alto voltaje. Confianza plena en mis jugadores por competir en un partido de ida y vuelta".

Final ante el Castellón

"Es cierto que es un partido que son más de tres puntos, pero no es una final. Hay 18 jornadas. Hay partidos señalados y la diferencia es que han sido más regulares en cuestión de victorias, esa es la diferencia. Pase lo que pase, va a haber 18 jornadas. Nos va a generar muchísima ilusión si ganamos, hay que ser optimistas e intentar gestionar las emociones. Si pasa cualquier resultado no deseado, a seguir remando. Es un partido importante porque el rival está batiendo todos los números en la categoría".

Kevin podría ser una de las grandes noticias para recibir al Castellón. / Álex Zea

Motivación

"Estas semanas son las más fáciles porque el partido lo requiere. Sabemos cuál es el objetivo, los entrenamientos vuelan. El mayor auge de un equipo es autoestima y motivación. Tenemos a nuestra gente. Es cierto que hemos trabajado a nivel técnico-táctico, psicológico y grupal. Reestructurarnos otra vez, recordar las cosas positivas. Creo que la Copa nos ha distraído a todos, no es excusa. Ya ha pasado y sabemos lo que nos queda. Tenemos una oportunidad de ser el mejor equipo de la segunda vuelta y es el objetivo, tenemos que luchar por ello".

Cambios en el once

"Tenemos que cambiar algún tema de perfil de jugadores porque las plantillas están para eso. Estoy muy contento del día a día con los chicos, pero vamos a tener cambios por las características y cómo venimos. Lo que va bien no se toca, pero hay que buscar ciertos jugadores con su oportunidad. Tengo cosas bastante claras, pero es buscar el 'timing' en los pases, los duelos individuales y el trabajo colectivo, las faltas, ser atrevidos y valientes, amenazar los espacios...".

Gestión del partido

"En casa, y creo que en Ceuta, apretamos arriba. Nos salieron bien de la presión, somos de los que más recupera en la última zona. Eso no va a cambiar, pero hay que manejar estructuras ante un rival que por su energía está siempre amenazando, que la pelota no fluya, que juegues en largo. Hay que tener variedad, pero va a ser un partido de goles y muchísimas ocasiones. Por eso gestionar las emociones por las características de los equipos. No va a ser de 0-0. El que sea más eficaz, sólido y ataque bien..."

"David, Pepe o Federico no va a estar el domingo contra el Castellón. El club trabaja en ello. Para mí es tremendamente importante el domingo".

Pellicer aseguró hacer cambios en el once inicial frente al Castellón. / Álex Zea

CD Castellón

"Es un club al que ha llegado un propietario y tiene una idea muy clara. Sabemos que viene de Estados Unidos y firmaron un entrenador cuatro años. Le están saliendo bien las cosas, pero son resultados. A un partido la diferencia es que están siendo muy regulares. Lo que más choca es la determinación con cuatro o cinco defensas y jugadores fuera de su posición. Eso es importante. Es un reflejo a nivel de puntuación, pero queda toda la segunda vuelta. A nivel de puntos el equipo ha competido muy bien, hay que subir el nivel de regularidad, estaremos más cerca de Ibiza y Castellón".

Afición

"A la gente no se le puede mandar ningún mensaje más, nos hacen sentir cosas que no somos. Cada vez viene más gente y más niños. Había hoy un montón de niños esperando. Somos nosotros los que tenemos que dar, es normal que el otro día estuvieran tristes. Tenemos un poder sentimental muy fuerte. Es un partido de play off con un ambiente brutal, de mucho nivel y adelantándonos a situaciones donde buscar la victoria".