«No estar en la lucha por el ascenso sería un fracaso, para eso hemos venido»

Era uno de los hombres llamados a ser importante en este inicio de la segunda vuelta. Por condiciones y por todo lo que abarca, es uno de los futbolistas que puede brillar en el Málaga CF. Sin embargo, unas molestias, ahora en los isquiotibiales, le van a hacer parar de nuevo y ser baja para el gran partido frente al Castellón. Pese a todo, atiende a La Opinión de Málaga para hacer balance de la primera mitad, los retos planteados ante los de Dick Schreuder y el gran objetivo a cumplir en Martiricos.

¿Cómo se encontraba antes de esta nueva lesión?

Estaba mejor. Llevaba una racha de parones porque cuanto mejor estaba, paraba. He tenido el problema de la nariz y el aductor. Luego cuando estaba contando con minutos me vuelve a surgir un golpe en un entreno. Llevaba un par de semanas entrenando y me encontraba como el Juanpe al que me quiero parecer.

Parece difícil coger ritmo así en un equipo nuevo.

Sí, ha sido un poco intermitente. Cada vez que he estado mejor, me ha surgido un accidente. Son cosas que pueden pasar. En el fútbol estás muy expuesto y he tenido esa mala suerte de que me ha pasado todo a mí. Uno no puede controlar los golpes, las roturas, los entrenos, pero espero que esta segunda vuelta sea mejor.

Ya lleva varios meses aquí. Adaptado a la ciudad, ¿no?

Sí. Desde el primer día en pretemporada ya me sentí uno más con los compañeros. Somos un grupo muy cercano y muy familiar. Es uno de los grupos en los que mejor me he encontrado. Es joven, pero la gente es consciente de dónde estamos, de lo que hay que hacer y nos ayudamos los unos a los otros. En ese aspecto, me siento como en casa porque es muy fácil en la ciudad y con el club, la cercanía y el grupo de trabajo que estamos formando. No he tenido problemas y me gustaría cumplir los objetivos que tenemos con el club y la afición. Es un sitio donde podemos estar mucho tiempo y tenemos que trabajar para cumplirlo.

¿Ha podido disfrutar del turismo por la provincia?

La verdad es que en ese aspecto soy muy centrado, soy muy tranquilo. Me gusta ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Sí que es verdad que en los días libres tienes algún momento como en Navidad. Me centro más en el trabajo, en descansar en casa. Málaga tiene de todo y mi pareja y yo estamos muy a gusto.

¿Cómo fueron las conversaciones y las llamadas para recalar en el Málaga CF?

Estaba de luna de miel. Me llamó mi agente diciéndome que el Málaga CF estaba interesado. Cuando llego a España ya se hace todo muy rápido, en dos o tres días con Loren porque había interés en ambas partes. Conocía el club de haber venido a jugar dos o tres veces a La Rosaleda. Aunque bajaba una categoría, subía un escalón al sentirme futbolista en un club más importante. El objetivo me atrae desde el primer momento.

El gaditano tendrá que volver a parar por una lesión. / Álex Zea

¿Hubo opción de hablar con el Lugo o alguna que otra oferta que te hiciera dudar?

Se hizo a principio de verano, pero había intereses de varios equipos. Lugo me transmite antes de finalizar la temporada que contaba conmigo. También es verdad que varios clubes de Segunda preguntaron por mí y yo en cuanto supe del interés del Málaga CF no me lo pensé. Hicimos un contrato en el que me sentía como un hombre del club, en propiedad, de sentimiento de pertenencia. Para mí era muy importante el objetivo y con ambición lo hice, era muy apropiado a mi forma de entender el fútbol.

¿Influyó estar cerca de casa?

Claro, estuve tres años en Galicia, pero el clima no tiene nada que ver, el ambiente, la gente... La cercanía a casa, ver más a la familia que viene a menudo. Mi mujer es de Jaén y está más cerca, ha sido una decisión conjunta. Primó lo deportivo, pero lo extradeportivo ayudó a venir.

¿Qué nota se pone el equipo en la primera vuelta?

Sinceramente, pienso que hemos hecho una primera vuelta bastante buena. Hemos tenido muchas lesiones y hemos estado arriba luchando por el liderato. Sí que es verdad que en estas últimas jornadas hemos tenido un parón, se nos ha complicado un poco más, pero la primera vuelta, para todos los accidentes que hemos tenido, la considero buena. Sabemos que si la segunda vuelta es igual a la primera no nos sirve para cumplir nuestro objetivo.

¿Qué ha pasado en este inicio de 2024? De ser el equipo menos goleado de la categoría a 5 goles en dos partidos. ¿Qué se dice en el vestuario? ¿Qué motivos hay?

Es verdad que tanto con Intercity como en Ceuta nos ponemos por detrás y tenemos que ir con todo en ataque. En Ceuta, cuando conseguimos lo más difícil que es remontar, creo que nos falta la experiencia, saber que tenemos que aguantar el resultado en vez de ir a por más y estar tan abiertos. Nos han cogido a la contra y nos han hecho goles con poco. Sabemos los errores que hemos cometido y esos es importante. Hay que trabajar en esta segunda vuelta para que cuando pasen estas circunstancias de estar por detrás en el marcador, que no nos hagan goles tan fáciles.

¿Se valora menos lo que ha hecho el equipo por el momento de Castellón e Ibiza y parece que el Málaga CF tiene menos mérito?

Por supuesto. Si te fijas en el otro grupo, están muy parejos en puntos a nosotros. Tenemos que mirarnos. Es verdad que Ibiza y Castellón rozan la excelencia. Esto es muy largo, tenemos que fijarnos en nosotros sin estar pendientes de otros porque no nos incumbe. Sí que es cierto que lo que estamos haciendo parece menos porque hay dos equipos que rozan la excelencia.

Juanpe se perderá el partido del domingo ante el Castellón. / Álex Zea

Ahora llega uno de ellos a La Rosaleda. ¿Cómo han preparado la semana?

Ha sido muy buena semana. Somos conscientes de las cosas a mejorar, tenemos mucha ilusión y ganas de que llegue el domingo con nuestra afición. Es un partido más en el que hay que ganar. Si queremos lograr el objetivo, partidos como este son los que hay que sacar adelante.

Siente el jugador un gusanillo especial en una semana de este tipo?

Sí, claro. Tampoco este partido va a ser determinante para el devenir de la temporada, pero es un rival que está rozando la excelencia. Hay que dar el 100% de cada uno. Es muy importante para el estado anímico como equipo empezar la segunda vuelta con buen pie. Estamos haciendo nuestro trabajo diario y esperemos que el domingo salga todo el Málaga CF que somos con nuestra afición, esa conexión que hay tan importante y que sea bonito.

La temporada es larga, después de este partido quedan 18 más. Quedarse a 13 puntos del Castellón... ¿Se habla de una final de cara al ascenso directo?

No, final para nada. Quedan 19 partidos, para finales habrá tiempo de jugarlas a final de la temporada. Jugamos cada partido para ganar. Somos conscientes de que cada vez que no lo hacemos estamos un paso más por detrás. No miramos más allá, es importante y hay que ganar. Trabajando como siempre, mejorando las cosas que venimos haciendo un poco peor. No afrontamos el partido como una final. Es un reto y queda la segunda vuelta, hay que empezarla con buen pie.

Con el mercado avanzado, ¿cree que hacen falta esos refuerzos de los que todo el mundo habla?

Me centro en el trabajo diario de los que estamos aquí dando el 100%. La directiva del club hace su trabajo, confiamos en ellos. Lo que nos compete a los futbolistas es entrenar. Lo que tenga que venir vendrá si lo ven oportuno.

El nombre que más ha sonado, incluso lo ha confirmado Kike Pérez, es David Ferreiro. ¿Lo conoce de haberse enfrentado a él o incluso personalmente?

No lo conozco personalmente. En Segunda lleva bastantes años jugando, tiene experiencia.

Se lleva toda la temporada hablando del objetivo sin nombrar la palabra, pero hay obligación de estar entre los cinco primeros, ¿no?

Claro, para mí no estar en esa lucha por el ascenso sería un fracaso, para eso hemos venido todos lo que así lo decidimos. Es un objetivo común y no conseguirlo sería un fracaso.

Tiene contrato hasta 2026. Se sabe que es un proyecto mínimo a 2 años. ¿Tendría problema en quedarse si no se consigue ya o viene para estar mucho tiempo?

Tengo tres años firmados, he venido para cumplir el objetivo. Cada día que me levanto trabajo para ello, sea este año, el que viene o el siguiente. Cuanto antes se consiga es mejor, pero no debe nublarnos la visión más allá del siguiente partido porque estaremos perdiendo tiempo hablando de algo que aún es muy pronto.