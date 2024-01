Pellicer: "Seamos realistas, no podemos ser primeros"

El entrenador del Málaga CF, Sergio Pellicer, defendió que el CD Castellón no había encontrado un rival tan incómodo hasta ahora, pese a lograr llevarse este domingo los tres puntos de La Rosaleda. "Estoy muy enfadado por la gente, por todos. Somos el Málaga y hay una diferencia de puntos. Seamos realistas, no podemos ser primeros", reconoció tras el encuentro.

Con independencia a ese análisis rápido, el preparador de Nules expresó: "Soy más malaguista que nadie. el que más quiere ascender de todos. Hemos visto un partido muy igualado, en el que el gol que lo decide viene de segunda jugada. Hemos hecho muy buena parte, con los jugadores apretando arriba, pero nos ha faltado algo más de paciencia", alegó.

Reconoció que el primer refuerzo para la plantilla "ha llegado más tarde" de lo que él esperaba. "Hay ahora que saber manejar las situaciones. Tenemos que trabajar mucho y no podemos despistar. Ni mirar hacia arriba ni hacia abajo, sino a nosotros mismos. Aquí hay que venir ya comido, enseñado, y esto tiene que ser un aprendizaje brutal. Es importante esa salud mental, el asumir todas las circunstancias. Sólo nos vale ganar, por la dinámica que ha venido después del parón. Tehemos que ir con el cuchillo entre los dientes".

"Hay que soñar siendo realistas. Si empezamos a mirar hacia un lado, que hay mucha distancia, y hacia abajo, que hay menos... El peor enemigo somos nosotros mismos. Siempre que hay errores es un aprendizaje. Esto es para valientes", argumentó en sala de prensa. Apeló en este sentido que sus futbolistas un domingo más lo dieron todo, dando el alma", expresó el técnico castellonense.

Insistió como en otras ocasiones en que, a partir de aquí, "hay que ir partido a partido y ver la trascendencia que tiene esta situación". Y recordó que tanto el Málaga CF como el CD Castellón llevaban las mismas derrotas: "La diferencia son las victorias. Y ellos han sido mejores por pequeños detalles. Nosotros tenemos que ser más regulares, porque ellos junto al Ibiza están siendo muy muy regulares".

"Les doy las gracias a la afición, no perdón. Porque los chicos lo han dado todo. Hemos cambiado la estructura, en virtud de la lesión de Sangalli, pero no la idea. Contra un equipo muy físico. hemos tenido la oportunidad de igualarlos. Y a nivel de juego asociativo hemos estado muy igualados. En valentía y agresividad, en intensos, no nos han ganado. Sí nos han ganado en hacer más faltas", matizó el entrenador blanquiazul.