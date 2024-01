Las lesiones vuelven a golpear al centro del campo del Málaga CF

El calvario de las lesiones continúa en el Málaga CF, en especial con sus jugadores del centro del campo. En menos de tres días, dos de los centrocampistas blanquiazules que tienen que dar un salto de la calidad a la medular han vuelto a caer lesionados con nuevos problemas musculares.

El club malaguista anunció el viernes pasado que Juanpe había padecido unas molestias y al día siguiente confirmó que el jerezano «sufre una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha». Un nuevo problema que lo tendrá apartado varias semanas. El propio Juanpe confirmó esta pasada semana en una entrevista en este medio que «cada vez que he estado mejor, me ha surgido un accidente. Son cosas que pueden pasar. En el fútbol estás muy expuesto y he tenido esa mala suerte de que me ha pasado todo a mí». Pues una más.

Y para rematar la semana de desgracias, Luca Sangalli tuvo que retirarse en la primera parte del encuentro de este domingo contra el Castellón. «Ha sido sustituido por unas molestias en los músculos isquiotibiales de su pierna izquierda. Queda pendiente de evolución», publicó el club blanquiazul. Ahora las pruebas médicas confirmarán o no una nueva lesión muscular para un jugador que ya se ha perdido varios meses de competición por una rotura en el gemelo.

Ramon, inédito

A todo esto hay que sumar que Ramón sigue inédito en lo que va de curso. Volvió a lesionarse muscularmente cuando ya veía la luz al final del túnel y ahora está inmerso en un nuevo proceso de recuperación. Por suerte para el Málaga CF y Sergio Pellicer, este fin de semana vuelve al equipo Genaro Rodríguez tras haber cumplido cuatro partidos de sanción.