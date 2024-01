Málaga CF: ¿Adiós al ascenso directo?

El fútbol da muchas vueltas, aún quedan 18 jornadas por delante, pero en estos momentos es inimaginable pensar que el Málaga CF pueda meterse de nuevo en la batalla por el ascenso directo, ni por sensaciones ni por situación clasificatoria. La derrota de este domingo en La Rosaleda frente al Castellón, líder del grupo, ha supuesto un varapalo importante para los blanquiazules, que ven como la primera plaza se va ya a 13 puntos.

El conjunto de Martiricos volvió a fallar en el día D y dice casi adiós a la lucha por el ascenso directo. Los blanquiazules se han topado este año en el grupo II de Primera RFEF con dos equipos -Castellón e Ibiza- que no dan tregua y que se están dejando muy pocos puntos por el camino. Pasado justo el ecuador de la competición, se han escapado y entre ellos se van a jugar la primera plaza que da el billete directo para Segunda División, salvo descalabro de alguno. El Málaga es cuarto, con 36 puntos, y ya ve muy de lejos al Castellón, líder con 49 puntos, y al Ibiza, segundo con 47.

Castellón e Ibiza, intratables

La misión del ascenso directo se convierte en casi imposible para los blanquiazules no solo por la mala racha de juego y resultados que atraviesa -aún no han ganado en lo que va de 2024-, sino porque los dos primeros de la tabla no fallan. Al Castellón de Dick Schreuder solo se le han escapado 11 puntos en 20 jornadas que van ya disputadas, menos de la distancia que han conseguido abrir al Málaga. Y el Ibiza, dos puntos por detrás, prácticamente lo mismo.

Cambio de objetivo

Una vez que aspirar al primer puesto se ha convertido en una quimera, el Málaga CF debe centrarse en recuperar sensaciones y volver a ganar para seguir su andadura en Primera RFEF y asegurarse una plaza de play off al final de la fase regular. Los de Pellicer llevan casi toda la temporada instalados en la zona noble y ahora el trabajo será terminar el curso entre los cinco primeros para jugarse el ascenso a Segunda en dos duras eliminatorias. Aunque las sensaciones ahora mismo no son las mejores, lo importante será llegar a ese mes de mayo en la mejor forma posible para afrontar esas hipotéticas eliminatorias.

Por ahora, el conjunto blanquiazul sigue en una posición cómoda en esa zona de play off, pero el margen se ha estrechado tras una nueva derrota liguera. Ahora, el sexto clasificado, el Antequera, se ha situado a solo cinco puntos (31). Algeciras, Intercity, Ceuta y Real Madrid Castilla son los otros equipos que aspiran a asaltar esa zona que da derecho a jugar las eliminatorias por el ascenso.