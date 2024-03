Galilea: "Nos estamos preparando para afrontar esos momentos decisivos"

Einar Galilea pasó este miércoles por la sala de prensa de La Rosaleda para hablar del partido de este domingo contra el Atlético Sanluqueño o el buen momento que vive el Málaga CF, entre otras cosas. El central vasco reconoció que el equipo blanquiazul se prepara "para afrontar esos momentos decisivos" que están por encarar este tramo final de liga regular y en un hipotético play off. "Hay que llegar con la mayor confianza posible a esos momentos difíciles", aseguró

Partido en Sanlúcar

"Es un partido trampa, me recuerda al de Alcoy. Nos lo van a poner muy difícil. Con una dinámica positiva se trabaja mejor para encarar el desafío que tenemos"

Momento del equipo

"Hemos dado un golpe sobre la mesa. Se hablaba de que no éramos capaces de ganar a los de arriba. La gente se suma a un barco cuando transmitimos tanta energía positiva. Lo mejor de la temporada está por llegar. No podemos ponernos ahora el límite".

Vestuario

"Está claro que tener un buen vestuario es la clave del trabajo para todo lo demás. Disfrutaremos más de los momentos buenos y en los malos saldremos adelante. Es muy buen grupo. Todo el mundo suma mucho. A nivel bromas, memes... Es un placer venir y vernos las caras todos los días. Parece fácil, pero no lo es. La temporada es larga. Ayuda a todo, también a competir en el partido como si el de al lado fuese un hermano".

Cambios en la defensa

"A todos nos gusta jugar. Estoy teniendo la suerte ahora de participar. Me gusta aprovechar los momentos que tengo. La gente que espera fuera está deseando que le llegue el momento y reafirmarse en que son grandes jugadores. La competencia sana nos ayuda a mejorar. Ahora disfruto el momento personal, sabiendo que es largo y puede cambiar. Hay compañeros que también desean la oportunidad o lo ponen complicado al míster".

Clasificación

"Es complicado no mirarla. Obviamente, la miramos. Creo que nos focalizamos bien en el fin de semana. La consecuencia de todo ello es estar más cerca de los de arriba. A final de temporada se verá dónde estamos. Los rivales están haciendo una gran campaña, nosotros también. Nos estamos preparando lo mejor posible para afrontar esos momentos decisivos, en buena dinámica y con confianza".

¿Play off asegurado?

"Algo raro debería de pasar para no clasificarnos. Al final lo que se va dando durante el fin de semana va sumando. Miramos si los rivales pinchan, pero el foco tiene que estar en nosotros. Ha llegado este momento bueno del equipo así. Si pinchan, estaremos más cerca. Tenemos que seguir a lo nuestro. Los momentos decisivos están por llegar. Hay que llegar con la mayor confianza posible a esos momentos difíciles".

Altibajos

"Son estados de forma. Ojalá tuviésemos este buen momento durante toda la temporada, pero hay altibajos. Los primeros partidos del año se nos atragantaron. Tampoco hemos cambiado mucho, seguimos trabajando día a día. Los toques de atención sirven para estar alerta y subsanar errores para no volver a cometerlos. En Melilla creo que hacemos buena primera parte, luego no se dan las cosas como queremos. Ese tirón de orejas nos ha servido para alcanzar la dinámica positiva".

Atlético Sanluqueño

"Son un buen equipo. Llevan varios partidos sin perder. Son muy sólidos, han encajado pocos goles. En la ida no fuimos capaces de ganar. Es un partido que nos va a exigir mucho. Por la dinámica positiva y euforia alrededor nuestra, tenemos que estar más alerta que nunca. No nos lo van a poner nada fácil para traernos los tres puntos".

Cambios de sistema defensivo

"Es algo positivo que tenemos, nos adaptamos bien a ambos esquemas. El míster lo puede variar según el rival. Cada partido te pide unas cosas. Con línea de tres hay que ayudar más en la banda. Nuestra versatilidad hace que nos encontremos más o menos cómodos. En cualquiera de los dos sistemas nos desenvolvemos bien".

Lesiones

"Es un tema recurrente este año. No hemos tenido suerte. Lo de Manu Molina parece que se queda en nada. Juanpe llevaba tiempo sin competir, igual te exige un ritmo al que no estaba acostumbrado. Ojalá se quede también en poco. Encantados de tener a los máximos jugadores posibles, la competencia es sana. Hay buen rollo entre los que juegan y los que no".