Pellicer: "No es momento de forzar a Roberto"

Sergio Pellicer compareció este viernes a poco más de 48 horas de enfrentarse el Málaga CF al Atlético Sanluqueño. El técnico blanquiazul hizo balance del rival de este domingo que es el que "mejor está" de la categoría, aunque habrá que hacerle frente con dos bajas muy notorias como son Roberto y Manu Molina, además de la incógnita de Juanpe, que ha vuelto a entrenar.

Rival más en forma

"Ellos se encuentran en el mejor momento de la temporada por resultados y juego. Es un contexto de partido diferente a la última salida en Alcoyano por juego e ideas, quieren dominar mediante la posesión. Tienen mucha confianza, siempre recordamos el partido de la primera vuelta. Hicimos muy buen partido, nos faltó efectividad, pero vemos el potencial que tienen. Hay que darle continuidad al último contexto en el que el equipo está compitiendo muy bien. Cada partido es una incógnita, hay que encontrar la fórmula para conseguir la victoria".

Tramo clave

"Tenemos que seguir mejorando. Estamos en un buen momento, pero lo más importante es tener colectivo: ser un bloque en ataque y en defensa, no ser un equipo de jugadores sueltos. Queda lo principal. Hay que dar continuidad a estas versiones, lo requiere este último tramo. Ahora viene un tramo muy decisivo, solo valen los puntos de antes. Habrá equipos que van a puntuar muchísimos menos y otros más. Nosotros tenemos que ser de los mejores en acabar la temporada. Es un buen escenario ante un rival que, por resultados, es el que mejor está".

Bajas

"Roberto no va a estar. A ver Manu, pero el plan es que estén la semana que viene. Podríamos forzar, pero no creo que sea el momento. Juanpe ha entrenado. Para jugar hay que entrenar y para ir convocado hay que estar preparado. Cuando lleguemos al último contexto de forzar, cambiaremos la gestión del grupo. Creo que Juanpe va a poder estar para ayudar. No es momento de forzar a Roberto. Si hubiese sido el último, sí forzamos. Están apareciendo otras soluciones, eso es lo más importante".

Buena dinámica

"Tenemos que saber gestionar y ser optimistas cuando hay tormentas, pero cuando son favorables hay que ser realistas, estar en la sombra cuando sale el sol. Es un partido que, más allá del rival, tiene otro contexto. Hay veces que ocurren cosas para mejorar. Ahora que tenemos una buena dinámica, hay que tener los pies en el suelo porque queda muchísimo. Tenemos que estar siempre con el nivel de atención superior, dar continuidad para llegar a los 10 partidos con las posibilidades abiertas por las que estamos compitiendo".

Trabajo del día a día

"Para ganar hay que saber valorar cuando se pierde. Debemos de ganar muchísimo más de lo que perdemos. Es cierto que tienes que sentarte, trabajo y asentar las bases, en este club más. La euforia a veces está muy por encima y hay que controlarla. El proceso más importante es darnos cuenta del trabajo del día a día que nos va a llevar a esos partidos primordiales".

Alternativas para el once

"Es cierto que tenemos varias posibilidades. Hemos trabajado varios escenarios, daremos el sábado el último toque. El jugador que salga tiene que estar preparado. No voy a decir cómo vamos a jugar, pero Dani Lorenzo o Luca, incluso la incorporación de un central, Larrubia o Juan podrían estar en el contexto de partido. Los cambios ahora nos da una tranquilidad que a veces antes no daban. Es de lo que más contento estoy".

Manu Molina será la gran ausencia, junto a Roberto, ante el Sanluqueño. / Málaga CF

Química del grupo

"Las victorias saben mucho mejor entre amigos o familia que desconocidos. Dentro de generar una familia, ellos están compitiendo entre ellos. El grupo mezcla compromiso y alegría, pero sobre todo una responsabilidad muy grande. Cuando se pelea, tiene que ser un sentimiento colectivo. También tiene que haber conflictos. Dentro de que hay una buena base, se solucionan antes. Ellos cada vez me entienden más. Estoy muy contento con el día a día de trabajo. Me gustan cosas de los entrenamientos invisibles".

Plantilla de las 18 fichas

"Hay cosas parecidas, pero lo de aquella plantilla fue brutal, algo que es muy difícil de superar por todo lo que vivió con situaciones límites del día a día. Ahora es una mezcla de gente con sentido de pertenencia, madurando a pasos agigantados. Hay que hacer la coctelera para darle continuidad. 26.000 personas... La afición y el club están muy por encima de la categoría. Tenemos esa responsabilidad para dar el máximo esfuerzo y lo están haciendo".

Estado del campo del Sanluqueño

"No tenemos excusas, tenemos que ser mejor que el rival y las decisiones arbitrales. Sabemos que la preparación de los rivales cuando juegan contra nosotros es diferente. El campo va a ser igual para ellos y nosotros".

Estado de los fichajes

"Les veo muy bien. David está participando más, pero a Javi y Carlos los veo muy comprometidos. Han subido el nivel competitivo. Están preparados. No es fácil llegar en este mercado, pero lo que están aportando son cosas positivas. Vienen sin mucho ritmo de competición. Ahora buscamos que sigan acumulando minutos para que estén preparados".

Dioni

"Veo a Dioni más contento, viven del gol. Es malagueño, cada vez que juega en La Rosaleda tiene a su familia y le genera una responsabilidad. Está cumpliendo un sueño después de darse 'gorrazos' en todas las categorías".