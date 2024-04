Pellicer: "Es un partido muy importante porque nos haría mirar hacia arriba"

Sergio Pellicer compareció este viernes en rueda de prensa en los días previos al Málaga CF-AD Ceuta del domingo (12.00 horas). En un final de temporada todos los partidos son fundamentales. Así lo reconoció el propio técnico: "No es un día clave, pero sí muy importante", a lo que añadió que "estos jugadores se han ganado toda la temporada competir por lo máximo".

¿Partido clave?

"Es importantísimo por cómo está el rival, es el que está más en forma. El Córdoba es el mejor, a pesar de que venimos de ese empate estamos igual que el Ceuta. Está en ese estado de energía con un buen triángulo en el centro del campo. Está jugando con mucha energía, pero, más allá de que sabemos el estado del rival, tenemos que focalizarnos en nosotros mismos. A pesar de la primera parte del otro día, hemos sabido competir durante el año, estamos compitiendo y confío en los jugadores. Somos personas y hay días que estamos mejor o peor. El equipo, tras Melilla, lleva una racha muy positiva sabiendo que hay que mejorar en muchísimos aspectos. Es un rival que viene de tapado y que va a estar arriba. Conseguir la victoria lo alejaría y podríamos mirar a otro lado".

Estado de la plantilla

"Einar va a ser baja. Siempre lo digo, en el mejor momento de forma aparecen las lesiones. Espero que sea poco, estaba brutal. Genaro ya está. Dani Lorenzo ha hecho el primer entrenamiento, mañana vamos a probar. Aún tiene los puntos en el dedo, es un compromiso brutal. Ramón no está aún al 100%. Creo que estiré el chicle demasiado con él. Ha tenido una semana muy controlada. Va a estar, pero para ayudar. Él lo sabe. Tenemos que saber gestionar muy bien y dar pasos cortos para que en situaciones más comprometidas pueda dar ese 100% porque aún no está".

Dificultad del rival

"Estamos en alerta constante, da igual el rival. Los números están. Sabemos lo que cuesta conseguir 5 victorias seguidas, es hacer las cosas muy bien y es muy difícil conseguirlo. Somos nosotros, tenemos que focalizarnos en nosotros. Representamos a mucha gente. No podemos regalar 45 minutos en cuestión de atención. Confío mucho en este grupo de jugadores. Sabemos que es un rival con 9 partidos consecutivos marcando. Nos va a llevar a ser muy solidarios para dar un punto en ataque. Intentan tener el balón, crear espacios... Jugamos en casa, los rivales saben cómo vamos a ir. Estos jugadores se han ganado toda la temporada competir por lo máximo".

Partido emocional

"Estamos en Málaga y llevamos muchísimo tiempo aquí jugando este tipo de partidos. Cada semana hay ruido. Se ha hecho un evento conmemorativo con una camiseta muy emotiva. Son valores de todo lo que representamos. Hay más niños y sentimientos que cuando estábamos en Primera División, y hay que honrarlo".

Clasificación

"Está claro que vamos a mirar el partido. Conseguir una victoria es poner un semáforo en verde. Hay que evitar que se ponga en rojo. Cada vez queda menos, después quedarán 7 partidos. Llevamos jugando partidos claves desde la primera jornada. Me acuerdo una pregunta que me hicieron que se acababa el mundo. Estamos aquí peleando. Me gustaría estar más cerca, pero es muy complicado. Es un partido muy importante porque nos haría mirar hacia arriba. En los finales de temporada ocurren muchísimas cosas. Tenemos que llegar a esas 5 jornadas peleando por cualquier situación. No es un día clave, pero sí muy importante".

Gestión del grupo

"Es cierto que es un momento de gestión de jugadores. La alineación en diciembre, cuando acaba el mercado y ahora son los momentos más difíciles de gestionar porque los jugadores son personas. Los veo entrenar, tengo muchísima más confianza. Einar es un central zurdo y ahora tenemos varias opciones. Nelson está más cómodo por derecha, el resto también. Vamos a ajustar, pero tienen la confianza. Va a haber cambios porque la plantilla está para esto. El que no juega tiene que enfadarse y demostrar por qué está en el Málaga".

Trabajo en la finalización

"Es cuestión de perfil de jugadores, saber tratar los espacios, tener calma. Perdimos el balón muy rápidamente. En la segunda parte tuvimos más tranquilidad. La precisión es lo que marca la pauta en el área rival. Tenemos que trabajar los mecanismos para trasladar la pelota en las mejores condiciones. Ahí tiene que aparecer el talento. También es importante el tema mental. Tengo confianza que la solidez defensiva nos haga mejorar en esa fase de finalización, gestionar bien los tiempos".

Estado emocional

"Cada día soy más feliz de estar aquí y estoy más triste porque es un día menos que voy a estar aquí. Los entrenadores tenemos que tener equilibrio. Esto no es duro, es difícil y lo más bonito que hay es ser entrenador del Málaga".

Partido de la primera vuelta

"Ayer volví a repasarlo. El equipo reaccionó bien y perdimos el partido en dos transiciones. Fue el último partido de la primera vuelta y nos pone en alerta de las situaciones que vivimos allí".