Los pecados del Málaga CF ante el Ceuta

La fiesta del 120 aniversario del primer partido de fútbol en Málaga no pudo acabar con una sensación más agridulce. Ante el equipo más en forma de la categoría como es el Ceuta, el Málaga CF estaba prácticamente obligado a ganar en Martiricos si quería mantener vivas las aspiraciones por alcanzar el liderato. Sin embargo, 2 puntos de los últimos 6 disponibles, jugando como local, han provocado que haya que redirigir las miras.

Estos son los errores que cometió el conjunto blanquiazul en La Rosaleda y que le han devuelto a la cuarta posición del grupo II de Primera RFEF tras la agónica victoria del Ibiza.

Inestabilidad táctica... y Genaro

No solo se ha convertido en un deporte de riesgo adivinar las alineaciones de Sergio Pellicer, sino también dar con la tecla de las novedades tácticas que va a presentar el once inicial. El regreso de Murillo y Aarón Ochoa pudieron causar cierto desconcierto entre los aficionados, pero la gran sorpresa del cuerpo técnico llegó con la colocación de Genaro.

El capitán ha sido siempre el pivote de este equipo, el encargado de aportar estabilidad. En los últimos meses también se había desvelado como llegador en segunda línea. Sin embargo, ante el Ceuta jugó en muchas ocasiones más cerca de Roberto que de la pareja de centrales buscando balones en el área rival. ¿Quería Pellicer un segundo rematador? Quizás, pero se generó el caos absoluto en el centro del campo.

Genaro, en el partido contra el Ceuta. / GREGORIO MARRERO

Juego previsible y lento

Como consecuencia de perder a Genaro en las labores de salida de balón, a lo que se suma la ausencia de Einar Galilea por lesión, Manu Molina fue el único responsable de dirigir el juego desde su inicio. La mala noticia para el equipo es que estuvo absolutamente solo: Kevin y Ferreiro abiertos en las bandas, Roberto en punta de ataque, Genaro muy próximo al delantero y Aarón Ochoa tímido para encontrar los espacios. Así, el Málaga CF estuvo muy pasivo en la creación de juego y también en las inmediaciones del área. Fútbol lento sin la movilidad de los jugadores. A excepción de algún destello de Kevin, todo muy previsible.

Falta de eficacia

Es una cuestión en la que ha incidido Pellicer con habitualidad, pero no encuentra resultados en el trabajo. La plantilla ha marcado 43 goles, aunque son muchas más las oportunidades que se han escapado. El equipo tuvo 10 minutos de oro en los que pudo -y debió- sentenciar el partido a la vuelta del descanso. Robaron varios balones en campo contrario, con el Ceuta volcado en ataque, y se escaparon todas las ocasiones. También hubo varias desde fuera del área. El play off no lo va a perdonar.

Equipo físicamente al límite

Al margen de la falta del gol, hay una cuestión que dejó una realidad patente sobre el césped: no son pocos los futbolistas que están llegando al final de la temporada al límite físicamente. Ochoa se tuvo que marchar desfondado, Kevin acabó en el banquillo con las baterías bajo mínimos, Genaro, Gabilondo... Con muchos suplentes sin minutos, el Málaga CF necesita estar al 100% para tener la energía al completo.

La Rosaleda pierde fuelle

Tenía una oportunidad el Málaga CF de resarcirse ante su gente del empate contra el Linares, aún más siendo la fiesta del 120 aniversario, y el equipo sucumbió a un nuevo partido en tablas. Es cierto que no es un fracaso hacerlo contra un equipo que venía de certificar cinco victorias consecutivas, pero se han escapado cuatro puntos en La Rosaleda cuando debía ser el lugar perfecto para celebrar el 6 de 6.

En definitiva, multitud de cosas a solucionar porque no esperan semanas fáciles. Ahora hay que visitar al Atleti B, pero en las próximas jornadas llegan Real Murcia y Córdoba...