Juanpe, seria duda para Córdoba

El Málaga CF sigue preparando el vital encuentro ante el Córdoba del próximo domingo en el Nuevo Arcángel. Los de Sergio Pellicer se ejercitaron a las 17:30 del jueves 25 de abril en las instalaciones de La Rosaleda, continuando con su puesta a punto para el que es un choque clave en la pelea por la segunda plaza. Las novedades arrojan buenas y malas noticias, pues mientras que Einar Galilea y Juan Hernández ya trabajan con normalidad, es Juanpe el que se ejercita al margen del grupo.

El calvario del centrocampista con las lesiones persiste, pues si bien se ausentó por unas molestias en el aductor derecho en el regreso al trabajo del pasado miércoles, se ha conocido en el día de hoy que sufre una sobrecarga en el propio aductor que ha provocado que realizase trabajo específico. El ex del Lugo es seria duda para el encuentro ante el Córdoba, por lo que no consigue olvidar las distintas molestias que está sufriendo en el curso y, en especial, en este 2024, en el que estuvo alejado de los terrenos de juego por mes y medio debido a unas molestias en el otro aductor, el izquierdo. Ya son cinco las lesiones del jerezano en la presente temporada, en la que no alcanza la tan ansiada continuidad.

Entrenamiento MCF 25 del 4 / Málaga CF

Regresos

Einar Galilea y Juan Hernández ocupan la otra cara de la moneda. El central vitoriano vuelve a contar para Pellicer tras haber causado baja durante el último mes por una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. El vasco se había asentado en la defensa, erigiéndose como el acompañante de Nélson Monte en el eje de la zaga, por lo que podrán volver a formar el tándem con el zurdo ya recuperado. Por su parte, el extremo lorquino padecía desde el 11 de abril unas molestias en el recto anterior del cuádriceps de su pierna izquierda ya superadas. El atacante no participa en un partido desde el pasado 10 de marzo en el empate a cero ante el Atlético Sanluqueño, donde partió desde el banquillo para disputar los últimos 22 minutos. Además, con la baja por sanción de David Ferreiro, se antoja clave contar con la mayor cantidad posible de extremos para la visita al feudo cordobesista.