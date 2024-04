Pellicer lo tiene claro: "Es el ensayo más duro para el play off"

El Málaga CF visita al Córdoba el próximo domingo a las 16.00 horas en el Nuevo Arcángel. Sergio Pellicer analizó el clave partido en su comparecencia ante los medios en La Rosaleda, asegurando que este es "el ensayo más cercano y duro para el play off" y espera cumplir los deberes, la ansiada mejoría en el último pase y la finalización.

Partido de La Rosaleda

"Es verdad que fue el mejor equipo que pasó por La Rosaleda en un partido en el que no estuvimos bien, pero nos dejaron una vida y nuestro equipo compite al máximo, somos de los pocos equipos que siempre estamos en el partido. Nos enfrentamos al mejor equipo de la segunda vuelta, que está haciendo algo muy difícil. Es un partido marcado para certificar el jugar el playoff y por el objetivo, que es quedar lo más arriba posible. Tanto si ganamos como si no conseguimos la victoria no significará que ascendamos o no, pero creo que es una gran prueba y se va a ver un partido muy bonito en el que espero que compitamos como lo estamos haciendo y dar donde nos está faltando. Ellos saben que somos un equipo muy complicado".

Sanción a Ferreiro

"No estamos teniendo suerte últimamente. Creo que es una injusticia lo de David (Ferreiro) porque en las imágenes está muy claro, y en la otra amarilla en la que tampoco es una protesta, aunque como siempre digo, todos nos equivocamos y tenemos que ser mejor que el rival y estar por encima de las decisiones arbitrales. No estamos teniendo suerte en esas decisiones, aunque creo que la suerte no existe, que tenemos que crearla y buscarla. Igualmente, para mí es una injusticia porque se va a perder un partido importante y porque es una injusticia".

Aspectos a mejorar

"El otro día por primera vez en la temporada repetimos alineación. Vamos a intentar ajustar en las situaciones en las que podemos mejorar tanto a nivel defensivo como ofensivo, cambiar alguna posición de algún jugador porque los rivales saben qué espacios ocupan nuestros jugadores. Siempre tenemos una idea en el plan de partido aunque el resultado es el que lo va a marcar. En ese aspecto, puede que haya algún cambio.

Todos los equipos tenemos puntos débiles. Creo que nos vamos a encontrar un contexto de partido totalmente diferente a los que nos encontramos aquí, sobre todo en los últimos partidos. El otro día ante el Murcia apenas pudimos atacar en profundidad porque tenían la línea defensiva muy cerca de su área. Somos dos equipos muy proactivos, de ir a provocar el error y jugar en campo rival y a partir de ahí, viendo como están ellos y la idea que tenemos nosotros, va a ser muy físico y ahí es donde nosotros tenemos ciertos jugadores que tienen que meterle una mina en esos espacios de centrales y laterales. A partir de ahí, tenemos que mejorar en el último pase y la finalización. Es donde ante equipos organizados tenemos que dar ese plus. Son pequeños detalles, a nivel defensivo estamos bien, pero tenemos que dar ese plus en la zona de finalización".

Nueva lesión de Juanpe

"Juanpe ha tenido muy mala suerte. Era una de las apuestas más importantes del club y el que más sufre es él. A todos les pido que nos ayuden, va a ser difícil encontrar su mejor versión porque queda poco, ya será seguramente para el año que viene. Es un golpe a nivel moral para un jugador. Creo que la semana que viene podrá estar, pero cuando uno tiene una lesión, después viene la recuperación y el reloj no para. Es un mes muy importante, las temporadas se hacen largas y el nivel físico y mental va a ser muy importante por todo el desgaste de la temporada. Cualquier pequeña situación en la que un jugador se pierda dos o tres entrenamientos va a costar. Esperemos que nos pueda ayudar con minutos de calidad, no de cantidad".

Situación clasificatoria

"Vivimos en una duda constante. Este es el ensayo más cercano y uno de los más duros para el playoff. De los últimos partidos, hemos ganado cinco y empatado cinco. Si hubiésemos ganado los diez, seguiríamos sin ir primeros. Y el Córdoba es el que está haciendo la mejor segunda vuelta. Hay un equipo que está haciendo números estratosféricos y que hizo una apuesta económica brutal que no tiene nada que ver con la nuestra que es el Castellón. Luego estamos ahí nosotros, con Córdoba e Ibiza que estamos peleando. La duda la vamos a tener constantemente, porque este es en un club que está en duda constantemente, pero el tiempo es muy sabio, pase lo que pase. Para mí es un partido señalado, pero si ganamos no significa que vayamos a ascender y si perdemos que no vayamos a conseguirlo. Es el escenario más parecido y de más nivel a jugar fuera de nuestro estadio ante uno de los rivales más fuertes de los dos grupos".

Entrenamiento MCF 25 del 4 / Málaga CF

El momento de Ramón y Dioni

"Ramón aún no está. Estamos cuidando los entrenamientos. Creo que va a llegar en el momento que vemos y está cada día más cerca de estar en ese once inicial, que para mí no es tan importante, pero que pueda estar. Yo estoy muy contento con Dioni. Es cierto que desde el golpe del Intercity está participando en las segundas partes, esta semana ha sido padre también, que hay que felicitarlo, y hablé con él el otro día, porque lo importante son los minutos de calidad. Es verdad que ahora estamos jugando con tres centrocampistas y un delantero, con un centrocampista de perfil de Dani Lorenzo, que nos da muchas alternativas, pero en cualquier momento podemos cambiar. Tiene que limpiar la mente y va a llegar en el mejor estado de forma para el momento decisivo.

Es normal esa ansiedad por el gol, es gente que vive del gol. El día del Intercity estuvo bien, en el anterior ante el Alcoyano también estuvo bastante bien. Es verdad que lo queremos acercar un poco más al área porque él y Ferreiro son determinantes. Quiero que esté tranquilo porque está trabajando muy bien, en cualquier momento va a salir ese brillo que tiene, ese talento".

Tramo final

"Nos falta mejorar esos pequeños detalles que hacen que los empates no sean victorias. Los chicos están trabajando muy bien, que confíen en el trabajo y en el esfuerzo. Nuestra fortaleza tiene que pasar por La Rosaleda y en estos últimos tres partidos hemos empatado, eso tengo que asumirlo. No se negocia el esfuerzo y la competitividad, los números están ahí.

Quedan cinco partidos. En cinco partidos puede pasar de todo. El mejor escenario es competir en esos cinco partidos. Ahora el foco está en Córdoba, porque esa es la clave. Ahora el foco está en Córdoba, porque esa es la clave. Tenemos que llegar fuertes a nivel mental, a nivel físico y de sensaciones porque no hay nada hecho. Hay que certificarlo. Tenemos que tener ese foco en el partido siguiente y la humildad suficiente. El hábito diario, el trabajo diario, esa es la clave para que en el momento de la verdad estemos preparados. Si miramos mucho al futuro, el presente no va a ser bueno".