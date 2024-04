Córdoba - Málaga CF: Última llamada para la segunda plaza

A la Primera RFEF ya solo le restan cinco jornadas para la conclusión de su temporada regular y, aunque el Málaga ya se despidió virtualmente del ascenso directo, marcado por un Castellón que aventaja en 13 puntos, mantiene el objetivo de clasificar en la posición más alta posible, que es la segunda plaza que marca el Córdoba. Eso sí, los blanquiazules, cuartos tras el Ibiza, deben ganar en el Nuevo Arcángel no para alcanzar la segunda posición, sino para empezar a recortar los cinco puntos de diferencia con los blanquiverdes.

Ensayo de playoff

El duelo ante el Córdoba ostenta varios matices de vital importancia que van más allá de los tres puntos y las opciones en la tabla clasificatoria, pues advirtió Sergio Pellicer en la rueda de prensa previa al partido que “es el ensayo más cercano y más duro para los play off”. El técnico de Nules halagó la segunda vuelta de los de Iván Ania, la mejor de la liga, y explicó lo complicado que son los partidos en el feudo cordobesista, siendo una interesante piedra de toque para las eliminatorias directas, que tendrán lugar en algo más de un mes. Además, Pellicer no quiere relajaciones, pues asegura que “el play off aún no está certificado”. Por si fuera poco, este es uno de los tan sonados “partidos de cuatro puntos”, pues en el encuentro de ida en La Rosaleda el desenlace fue de empate a uno, por lo que el que se imponga se apuntará además el golaverage particular, clave en caso de empate en la clasificación.

Partido de ida

Es precisamente el choque que tuvo lugar en el feudo malaguista en la primera vuelta uno de los más recordados por Pellicer, y no de buenas. El entrenador malaguista aseguró que fue el peor partido como local de su equipo, en el que el Córdoba pudo haber sentenciado el encuentro hasta el último momento, ya que Alfonso Herrero, genialidad mediante, salvó los muebles en el ‘in extremis’ y a continuación anotó Haitam Abaida el tanto que empató al inicial de Simo.

Una ocasión del Málaga CF en el partido de ida. / Gregorio Marrero / Gregorio Marrero

Nuevo desplazamiento masivo

En cuanto a los aficionados, se espera una preciosa estampa en las gradas del Nuevo Arcángel. El estadio cordobés lucirá su primer lleno de la temporada y no solo por parte de los seguidores locales, que agotaron las localidades el pasado miércoles. Más de 1.400 malaguistas arroparán a su equipo en Córdoba. Los abonados agotaron en una hora las 600 entradas disponibles y las 800 que fueron entregadas a peñas, por lo que, sumado a varios particulares que obtuvieron su entrada a través de abonados cordobesistas, el Arcángel lucirá una entrada a la altura del partido que comenzará a las 16.00 horas, de alto copete.