344 minutos sin un gol que no sea de Roberto

La generación de gol es una de las asignaturas pendientes del Málaga CF en la presente temporada. Con 44 tantos, los blanquiazules divisan desde la distancia los 69 del Castellón, los 61 del Córdoba o los 53 del Ibiza, mientras que se equipara con los 46 del Ceuta, los 44 del Antequera o los 50 del Atlético de Madrid B, equipos que se encuentran por debajo en la tabla clasificatoria. Si bien los de Martiricos lo tratan de equilibrar al ser el menos goleado de la categoría, con 22, no consigue repartir el pastel ofensivo.

“Robertodependencia”

La explosión de Roberto Fernández ha paliado la escasez de goles. El ariete de Puente Genil suma 14 en el actual curso, lo que lo ubica en la tercera posición en la tabla de máximos artilleros, por detrás de Pau Víctor (17), del Barça Atlétic, y Jesús De Miguel (16), del Castellón.

La dependencia del punta cordobés es palpable, pues aventaja con el doble de dianas al segundo en la lista, Dioni Villalba, que cuenta con siete. Aparte de los dos únicos delanteros en plantilla, nadie más rebasa la media decena, siendo Dani Lorenzo y Genaro los siguientes con cuatro cada uno. Además, en el último tramo de la temporada, la sequía del resto de la plantilla se ha acrecentado.

El Málaga no atraviesa un buen momento en cuanto a juego y resultados, y mucho menos en términos goleadores. En los últimos dos meses, el Málaga aporta la pobre cifra de seis goles en nueve partidos. De esa media docena, cuatro son de Roberto, uno de Juande en el choque ante el Ceuta y otro de Dioni, del triunfo ante el Ibiza del pasado 3 de marzo.

Falta de gol de Dioni

La primera incorporación malaguista del pasado verano fue Dioni Villalba. Loren Juarros firmó al que más tarde se convertiría en el máximo goleador histórico de la Primera RFEF. El malagueño, que conoce a la perfección la categoría de bronce tras haber disputado casi la totalidad de su carrera en ella, con destacados pasos por Atlético Baleares y Cultural Leonesa, arribó al equipo de su ciudad natal con la labor de ser el encargado de los goles. A pesar de no ser un nueve de referencia, siempre ha contado con una sensibilidad especial dentro del área. Sin embargo, este año no está consiguiendo citarse con la portería rival con asiduidad. En las últimas ocho temporadas entre la Segunda B y la Primera RFEF (salvo la primera mitad de la 18/19, que militó en el Lech Poznán polaco) siempre ha superado los 13 goles, habiendo alcanzado los 24 con el Fuenlabrada.

Dioni, junto a Gabilondo en el duelo contra el Ceuta. / Gregorio Marrero

A ello se le suma que no ha encontrado continuidad en las alineaciones de Sergio Pellicer, entrando y saliendo del once y participando en posiciones más alejadas del área. Desde su accidentado choque ante el Intercity no ha vuelto a ser titular, aunque todo apunta a que tendrá su oportunidad el próximo domingo ante el Mérida, pues Roberto vio la quinta amarilla en Córdoba y causará baja por sanción.