Juan Hernández suma una nueva lesión

El Málaga CF regresó este 1 de mayo a los entrenamientos para comenzar a preparar el partido del Mérida de este domingo (19.00 horas). Resulta vital volver a ganar cuanto antes -además de que está en juego cerrar el play off- para estar en la lucha con el Ibiza por esa tercera plaza y Sergio Pellicer diseñó una intensa sesión con alta carga física perfilando aspectos tácticos al abrigo del Anexo.

No obstante, no dejó el Día del Trabajador buenas noticias en el cuadro blanquiazul. Juan Hernández se vuelve a caer de la dinámica del equipo por una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps izquierdo, que le va a dejar fuera en estas últimas cuatro semanas que pondrán fin a la temporada regular. Aunque es cierto que no es un futbolista que estuviera teniendo minuto: no ha jugado ninguno de los siete partidos más recientes.

Cuatro bajas para el Mérida

Lo cierto es que la baja del extremo se une a la de Juanpe, que siguió recuperándose de sus molestias. Y hay que recordar que tampoco estarán ni Manu Molina ni Roberto, sancionados los dos para cumplir con el primer ciclo de tarjetas amarillas.

Así que no son positivas las circunstancias con las que va a llegar el próximo encuentro en La Rosaleda. No es buena la dinámica, son muy importantes las bajas con las que va a contar el Málaga CF, y es casi una urgencia ganar, recuperar sensaciones y volver a tener el idilio con Martiricos de cara al play off.