"Ya hemos hecho autocrítica, tenemos que trabajar más y hablar menos"

El extremo gallego fue el primer fichaje de invierno y su incorporación suscitó dudas debido a sus 36 años de edad, aunque pronto se encargó de disiparlas. Natural de Orense, rescindió con el Cartagena y descendió una categoría para firmar por el Málaga, donde ha encontrado continuidad. Ahora, en el tramo final de la temporada, focaliza toda su atención en el play off de ascenso

La temporada del Málaga CF bien podría ser calificada de montaña rusa. La alternancia entre tramos de buenos resultados y juego y otros que arrojan múltiples dudas y sensaciones negativas ha sido una constante durante el curso. Entre tanto, una de las sorpresas positivas es David Ferreiro. El gallego arribó el 20 de enero a Martiricos y debutó a la siguiente semana, en el recordado desplazamiento a Granada para enfrentarse al filial nazarí. En el primer día del veterano extremo, disputó un partido de visitante con más de 5.000 aficionados malaguistas en las gradas. Aunque ya lo sabía. De hecho , fue uno de los motivos que lo trajo a la Costa del Sol.

Ya hacen cuatro meses de su llegada, ¿cómo está en Málaga?

La verdad es que bien. Deseando que llegue la hora de la verdad para competir y conseguir el ascenso, que para eso vine.

¿Cómo está viviendo todo esto? El meter a 25.000 personas cada día en casa, jugar en Granada acompañado por más de 5.000, en Córdoba por más de 2.000...

Esto es una gozada. Mi decisión fue por eso, por jugar aquí los partidos de casa, sabía dónde venía, hablando con compañeros me decían que era una pasada y no se equivocaban. Al final, esto para mí es un orgullo, formar parte de este equipo, formar parte del club, de la ciudad y, bueno, ser lo que represento. Nosotros lo único que podemos hacer es darlo todo porque no podemos pedir nada a nadie, depende de nosotros darles la alegría. Igual solo son seis meses, pero estoy muy orgulloso, ya te digo, de jugar en este club y todos los fines de semana ante 25.000 personas en Primera RFEF, es una auténtica locura.

¿A quién le preguntó antes de venir?

Me lo decía todo el mundo, incluso el míster del Cartagena (Julián Calero) me apoyó y me dijo que era un gran club, aunque yo ya lo sabía. Y Luis Muñoz también me lo dijo. Muchísima gente me hablaba maravillas y estoy muy contento de estar aquí.

David Ferreiro, en el Anexo. / Álex Zea

¿Y cómo de cómodo se ve en el encaje del juego? Porque empezó como extremo derecho, que no ha sido su posición habitual durante su carrera, y lo estaba haciendo muy bien, después en el extremo izquierdo... ¿Cómo se está viendo de cómodo con Pellicer en el equipo?

Bueno, yo me siento cómodo, ¿no? Al final también tenemos un juego asociativo que me viene a las mil maravillas y es cierto que las últimas jornadas nos está costando más. Yo puedo jugar en cualquier posición, a lo largo de mi carrera he alternado derecha, izquierda, incluso de interior o media punta. He jugado muchos años y me siento cómodo en el equipo.

¿Cómo ve al equipo y cómo lo ve de preparado? Porque sí que es cierto que ahora se encadenaron diez partidos sin perder, pero las sensaciones no eran las mejores y la derrota en Córdoba quizá puede ser un varapalo, ¿no?

Bueno, nosotros somos conscientes de que ahora mismo no estamos en nuestro mejor momento. Desde ahora ya te digo, ya hemos hecho la autocrítica, tenemos que empezar a trabajar más y hablar menos. Ya saldrán las cosas, tenemos que ir día a día y si no nos da con lo que estamos haciendo, pues no cabe otra cosa que mejorar. Creo que tenemos equipo para ello y cada uno tiene que dar su mejor versión. Tenemos que llegar muy bien al play off porque sabemos que va a ser duro física y mentalmente, son partidos a cara de perro.

¿Cómo está viviendo el ir rebajando la expectativa por el devenir de la temporada? Ya que el anhelo del ascenso directo se ha convertido ahora en tratar de ser tercero...

Las expectativas las hemos generado nosotros también a base de ganar partidos porque cuando llegué a mediados de enero, era el partido contra el Castellón en casa, lo recuerdo perfectamente, que quería ver ese partido, ver a la afición. A trece puntos ya estaba complicada la primera plaza y la segunda. Y al final, pues mira, ganamos cinco partidos creo que seguidos, conseguimos estar cerca de todos y al final ahora hemos tenido un bajón.

¿Qué nos puede contar de esa entrada contra el Real Murcia que supuso su segunda amarilla?

Yo creo que lo ha visto todo el mundo, ¿no? Pienso que es una acción que toco el balón. El míster habló claramente que es totalmente injusta esa tarjeta. No sé cómo después del vídeo de los recursos no me quitan esa tarjeta y la verdad que estuve una semana un poco dolido. Nunca en mi carrera había dejado al equipo con diez.

David Ferreiro se ha convertido en un jugador muy importante para Sergio Pellicer. / Álex Zea

El míster hablaba de injusticia, ¿que le decía el árbitro? Porque la primera amarilla es por protestar dos minutos antes, después esa entrada en la que el árbitro no duda en ningún momento. ¿Cómo fue ese momento?

El árbitro yo creo que ni me dice nada, porque al final me sacó primero una tarjeta amarilla por protestar y solamente le indico que desde el banquillo está diciendo que es penalti claro a Víctor, porque lo están viendo en el iPad que recoge las jugadas y lo están viendo detenidamente y él me dice que no le tengo que decir nada y me saca la primera tarjeta amarilla. Y ya en la segunda, pues prefiero no preguntarle ni por explicaciones, porque al final puede poner en el acta cualquier otra cosa y me pueden sancionar con más partidos, así que nada, asumirlo y bueno, todo el mundo se equivoca.

Por sus palabras sobre la afición y el club, me atrevería a decir que si por David Ferreiro fuese, se quedaría el año que viene, ¿no?

Bueno, nunca sabes lo que puede pasar en el mundo del fútbol. Ya estamos a principios de mayo, pronto habrá que tomar una decisión y ya te digo, yo estoy muy contento aquí en el club y a ver qué pasa. Esto del fútbol, yo entiendo todo, llevo muchísimos años en el mundo del fútbol, sé cómo funcionan las cosas, así que intento estar lo más tranquilo posible. Sé que pronto tendré que tomar una decisión por el bien de mi familia porque creo que se lo merecen, llevan muchos años conmigo, pues quieren estar tranquilos también y al final pues ya se decidirá.

