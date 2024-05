El Málaga CF ata el play off tras empatar en San Fernando

El Málaga CF no está para ascender. Sigue atascado, sin acierto en ataque y con esa mala costumbre de regalar toda una primera parte. En el peor momento de la temporada, con los play off a la vuelta de la esquina, los de Pellicer estuvieron a punto de consumar en San Fernando un nuevo naufragio. El canterano Yerai adelantó a los gaditanos en el minuto 81, pero un rechace en un defensa salvó un punto para el club blanquiazul en el último suspiro del descuento. Así se ata el play off, pero sin margen alguno para celebrarlo.

La mala imagen ofrecida un día más por los malaguistas tuvo una primera fotografía fija. Reflotaron tras una primera parte en la que no remataron entre los tres palos a un rival que este domingo había podido certificar, en caso de derrota, su descenso a Segunda RFEF. Mejoró el cuadro malaguista con los cambios justo después de la reanudación, pero no se rompió el cero a cero en lo que fue su mejor primer cuarto de hora. habían merecido los visitantes alcanzar el descanso sin encajar ningún tanto. Porque los gaditanos avisaron hasta en tres ocasiones de su condición de matagigantes.

De inicio ya se vieron las intenciones de unos y otros. Los locales creaban muchos problemas con su presión adelantada, pues Pellicer había optado por una defensa de cinco, con los laterales muy adelantados y casi convertidos en atacantes.

A los diez minutos, el San Fernando ya ponía a prueba a Alfonso Herrero. El disparo desde la frontal de Dani Molina se marchaba fuera por muy poco. Aún más clara fue la ocasión de José Carlos, en la que Herrero sí tiene que intervenir con acierto para evitar la primera diana del encuentro.

En esa acción, alcanzada la mediación de la primera parte, Moussa recibe un pisotón que le obliga a dejar su sitio a Murillo. Justo antes del descanso hubo una internada en el área de Ángel Sánchez, ante la que el guardameta blanquiazul tiene que meter la mano para evitar el peligro. Cayó en el área el propio Sánchez, pero en dicha acción el colegiado no consideró la posibilidad de que hubiese penalti, tal y como se reclamó desde la grada.

Tras la reanudación, Pellicer introdujo dos cambios para intentar que sus pupilos tomaran la iniciativa. Entraron Genaro y Antoñito Cordero y ambos serían protagonistas en los primeros instantes de la segunda mitad. El primero sería protagonista del primer remate blanquiazul a portería de todo el encuentro.

Y sólo cinco minutos más tarde, Cordero se internaba en el área y disparaba a portería con muchísimo peligro. El meta Fuoli desvió el esférico con muchos apuros. No tardó ni un minuto en producirse la réplica del San Fernando, en la que de nuevo el portero malaguista tendría que realizar una extraordinaria intervención

El arreón del Málaga CF en este primer cuarto de hora tras el descanso no cesaba. Dioni al filo de la primera hora de juego lo intentó también desde lejos. Esta vez el balón no encontró la portería, pero volvió a levantar a la afición malaguista desplazada hasta el estadio Iberoamericano 2010.

Poco a poco se diluyó ese arrebato. Alfonso Herrero volvía a acaparar los focos superado el ecuador de esta mitad. Y aunque con 76 minutos en el electrónico volvió a intentarlo Dioni, con un remate algo escorado que despejaba Fuoli, cinco minutos más tarde vendría lo que parecía la puntilla para los blanquiazules. Fue por medio del canterano Yerai, recién incorporado al terreno de juego, tras aprovechar un balón suelto para conseguir alojar de vaselina el esférico en las redes.

Parecía que el partido iba a terminar ahí. Con casi el descuento consumido, el arquero Alfonso Herrero sube a intentar rematar de cabeza un saque de esquina. Su posición era inmejorable y hacia él boló la pelota. Llegó cambir la dirección del cuero y el rechace en la espalda de un zaguero se saldó con las definitivas tablas a uno. Un premio excesivo para un Málaga CF que sigue romo y con pocas ideas. Las sesaciones son las peores justo a las puertas de cerrar la temporada regular e iniciar esos cruces para pelear definitivamente por un puesto en Segunda División.