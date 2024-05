Pellicer: "Con este nivel va a ser difícil subir"

El técnico del Málaga, Sergio Pellicer, reconoció tras empatar en San Fernando, y atar así al menos la quinta plaza de cara a los cruces, que con este nivel "va a ser difícil subir". Agregó que en el feudo de su rival de este domingo no ha ganado ninguno de los tres equipos que comandan la tabla clasificatoria, pero aún con las tablas y ese billete asegurado para los cruces por el ascenso lamentó que haya "un ambiente crispado".

"Los chicos necesitan estar tranquilos", mencionó en relación a los pitidos de la afición desplazada hasta tierras gaditanas. "Sabemos que tenemos que aumentar el nivel. Pero lo importante ahora es que lleguen bien, con la mente limpia", dijo el de Nules. Abundó en que tiene el mejor grupo en muchos años, si bien es cierto que ante la crisis de resultados que se arrastra desde hace más de dos meses "ahora tiene que haber ruido".

Defendió que hay equipos que tienen que esperar cuatro años para asentarse en la categoría y optar a un play off. El Málaga CF ha logrado este primer objetido en su primera campaña tras el descenso a Primera RFEF, pero para Pellicer sus pupilos están, así como su cuerpo téncico, "un poco saturados. Y el máximo responsable soy yo", especificó.

"Los chicos están haciendo un temporadón. No sé si alguien dijo que teníamos equipo para subir directo. Sí que lo tenemos para subir en esta situación. A estas alturas con todos los problemas que tenemos, hay gente joven compitiendo. Les doy un notable muy alto", justificó.

"Sabemos que en este tramo no estamos bien. Estamos cambiando cosas y no salen. Es una cuestión de conocimiento. Somos personas y ahora hay que trabajar más el aspecto mental", matizó el preparador blanquiazul. Y no ocultó que se está ante un mes "que es el más importante de los últimos años. Podemos quedar quintos, cuartos, o terceros, que ahora se nos ha complicado un poco. Nosotros estamos en ese pequeñito porcentaje de posibilidades en un grupo de ocho equipos que nos vamos a jugar el ascenso".

De esta forma, Pellicer quiso lanzar de nuevo un mensaje de confianza en su plantilla, "porque somos un equipo que compite". Y reiteró que el nivel "no es el correcto. No porque no queramos. A ver si cambia el estado anímico y nosotros les damos los mecanismos a los jugadores para poder afrontar el play off". La derrota del conjunto ceutí, quinto clasificado, prácticamente le garantiza también la cuarta posición a un Málaga CF que el próximo fin de semana se medirá en La Rosaleda al Antequera CF, en el segundo derbi provincial de la temporada.