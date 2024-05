El peor Málaga CF de la temporada... justo antes del play off

El Málaga CF atraviesa el peor momento de la temporada, a pesar de haber confirmado matemáticamente su presencia en el play off. Ya no es solo que lo digan los números, sino también las sensaciones con la que se cierran los partidos. ¿Desde cuándo no hay un encuentro en el que la satisfacción sea superior a 60 minutos? Ahí está la clave, ni siquiera la última victoria contra el Atleti B (0-1) fue realmente contundente en cuanto a juego, más allá de los puntos, y el equipo necesita darle la vuelta a la situación cuanto antes porque el ascenso no espera a nadie.

El conjunto de Sergio Pellicer solo ha ganado 9 de los últimos 24 puntos posibles con un balance de 1 victoria, 6 empates y 1 derrota. Cifras de un equipo que ha dejado ir por completo la segunda plaza para el Córdoba y que ahora ha visto cómo se ha complicado un poco más la tercera posición de la UD Ibiza. Aún quedan dos jornadas de la Fase Regular, pero la mala noticia es que el Málaga CF no hizo más que hundirse a sí mismo con el fútbol realizado ante el San Fernando.

Peor tramo del curso

Como no podía ser de otra manera, si se atiende a los números, estamos hablando del peor tramo de la temporada. Nunca el equipo de Martiricos había sumado tan poco. Es cierto que tuvo un mes de enero muy gris con el empate contra el Intercity y las derrotas ante Ceuta y Castellón, pero lo cierto es que ahí el Málaga CF venía de ganar y después se puso el mono de trabajo para continuar sumando de tres en tres.

La sorpresa es el apagón fulminante. La afición venía de celebrar victorias muy importantes como las de Ibiza e Intercity, de poder disfrutar del fútbol que practicaba su equipo y de la seguridad con la que cada malaguista a La Rosaleda. Ahora y no solo existe ese cerrojo en Martiricos, sino que como visitante también han llegado todas las dudas. Si no llega a ser por un cabezazo milagroso de Alfonso Herrero...

Así que ahora, tras un día de descanso para limpiar cabezas, el Málaga CF vuelve este martes al trabajo para comenzar a preparar el partido frente al Antequera. De nada vale mirar ya lo que hacen los rivales, la única urgencia por volver a recuperar las mejores sensaciones para tener la confianza a punto de cara al play off.